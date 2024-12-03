«Один забор защиту границы не обеспечит»: глава МВД обещает сделать «умные» рубежи

По словам министра, укрепление восточной границы и необходимость оснащения ее современными технологиями — одна из первоочередных задач государства в деле обеспечения безопасности. Первичные инвестиции в укрепление границы уже сделаны, но работа по-прежнему идет и будет продолжаться до конца 2026-го года. Речь идет не только о строительстве забора.

«Одного забора мало, он полную защиту не обеспечит», — говорит министр. Латвия продолжает прокладывать на границе оптические кабели, что сделает границу «умной» и позволит быстрее реагировать на нелегальные пересечения.

Говоря о попытках нелегальных пересечений границы со стороны Беларуси, Козловскис отметил, что эти действия носят волнообразный характер и координируются с помощью РФ.

«Главный удар тут приходится на Польшу. В Латвии мы наблюдаем то всплески, то затишья подобной активности. Но все это продолжается уже не первый год. Со стороны Белоруссии осуществляется гибридная война, и происходит это не без участия должностных лиц России. Противоположная сторона делает все, чтобы нас задеть», - заявляет глава МВД.

Козловскис подчеркнул: «Этот год изменил формы гибридной угрозы со стороны недружественных соседей Латвии — они перешли к реальному саботажу. Это риск, с которым мы считаемся». Министр отметил, что в следующем году будет увеличен бюджет на то, чтобы своевременно раскрывать подобные случаи.