«Один отберут, а в другом кармане — запасной!»: эксперт — о борьбе с телефонами в школах

"Самый кошмар в том, что часть родителей возражает против запрета телефона в школах, так как они, мол, хотят дозваниваться до своих детей на переменах. Вопрос - зачем родителям нужно дозваниваться на переменах до детей! Чтобы проверить, где они? Но родители совершенно не в курсе, что делают дети в телефонах", - недоумевает Дзене.

Наблюдая происходящее, она пришла к выводу, что выросло поколение родителей, которому по большому счету все равно, чем дети заняты в телефонах: "По-моему, именно поэтому и нужно было сделать эти законы на государственном уровне, чтобы учителям не надо было индивидуально работать с каждым школьником, ведь если он отдает один телефон, у него, оказывается, есть запасной - в другом кармане".

Дзене против, чтобы в каждой школе придумывали свои правила, и за то, чтобы во всех школах пользоваться телефонами было запрещено во всех классах: "Приходишь в школу, кладешь в "ящик тишины", если есть какие-то проблемы, ребенок приходит и берет. То же самое со спортивной формой перед уроками спорта".

А в целом - что происходит с детьми на переменах? Они все сидят в телефонах - искривляют позвоночник, подводит итог Дзене.