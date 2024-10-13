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Очки и линзы в Латвии могут стать дефицитом? Представители отрасли встревожены

© LETA 13 октября, 2024 10:22

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Специалисты по оптике призывают Минздрав создать рабочую группу, чтобы не допустить разрушения отрасли, в противном случае девяти из десяти магазинов оптики грозит закрытие. Об этом информировал агентство LETA эксперт из European Life Science & Knowledge Institute Андрей Руданов.

По словам Руданова, эксперты и предприниматели поднимают тревогу, потому что первичный офтальмологический уход в Латвии - на грани краха. Причины этого - бюрократические ограничения и несовершенства законодательства.

Руданов заявляет, что бюрократические препятствия для проведения проверок зрения в салонах оптики угрожают существованию отрасли как таковой, значительно затрудняют доступ услуг оптики для населения и грозят вообще уничтожить профессию оптометриста в Латвии.

Он поясняет, что бюрократы от медицины, воспользовавшись устаревшей нормой закона, требуют, чтобы салоны оптики, где сейчас можно без очереди и бесплатно проверить зрение, перерегистрировались как медицинские центры. "В нынешних условиях, когда большинство оптик расположено в торговых центрах, это нереально. Для этого нужно соорудить отдельный вход, есть и еще ряд других нереальных требований", - говорит Руданов.

Для латвийцев это означает, по его словам, что проверить зрение в салонах оптики будет невозможно - придется записываться к окулисту, а очереди к этим специалистам и без того бьют все рекорды.

По мнению эксперта, во всей Европе оптометристы - первые специалисты по офтальмологии, которые помогают населению: быстро и эффективно следят за изменениями зрения, при необходимости советуют обратиться к офтальмологу, выписывают рецепт на очки и т.д. Латвия до сих пор не являлась исключением. В данный момент 80% очков изготавливается по рецептам, выписанным в оптике, поясняет Руданов.

"Если Инспекция здоровья достигнет своей цели и оптометристам запретят проверять зрение, 80% тех, кто носит очки, лишатся возможности быстро и качественно пройти обследование главных зрительных систем и структур. Латвийцам придется стоять в очередях в клиники. Особенно катастрофической выглядит ситуация в регионах, где оптика - едва ли не единственная возможность оперативной офтальмологии", - такую картину рисует нам эксперт.

Наряду с этим Руданов заявляет, что недавно аналогичная критическая ситуация имела место в Литве. Он считает, что этот случай нужно изучить латвийскому Минздраву: "В Литве в результате дискуссий и переговоров удалось найти правильное решение - оптометристы признаны медиками, но им не нужно ни приобретать, ни арендовать помещения, соответствующие медицинским требованиям".

Эксперт отмечает, что для пациента важно, какой специалист его консультирует, насколько эстетично и безопасно место, где оказывают услугу, но кадастровый статус помещения, куда он пришел, неважен. Руданов рекомендует как можно быстрее начать искать компромисс - первым шагом для этого могла бы стать рабочая группа при Минздраве.

Латвийские представители отрасли и европейские эксперты готовы к диалогу. Они считают необходимым внести поправки в правила Кабмина, по которым нужно сделать исключение для оптометристов как медработников, имеющих право оказывать услуги в оптике, соответствующей стандартам классификатора Кабмина. Минэкономики согласно с таким решением проблемы, сообщает эксперт.

Председатель правления Ассоциации оптометристов и оптиков Латвии Кристине Деткова заявляет, что ассоциация долго и настойчиво просила и требовала от Минздрава навести порядок в этих вопросах и не обременять магазины оптики абсурдными ограничениями, но выслушана не была. "Мы писали по пунктам, к какому закону какие поправки нужны, но наши рекомендации учтены не были", - говорит Деткова.

Член правления SIA OC Vision Том Дзенис в свою очередь отмечает, что законодательная база в области первичного офтальмологического ухода до сих пор не упорядочена до конца: "Везде торговля оптическими товарами, например, очками, ведется интегрированно с услугой проверки зрения. Это обычная практика в Литве и Эстонии, я не вижу причины, чтобы общепринятая полезная практика не могла бы применяться и в Латвии, особенно если так было с тех самых пор, как отрасль существует".

Дзенис считает, что в Латвии законы регулярно меняются, но до сих пор четко и ясно не прописаны условия для магазинов оптики: "Законы не могут противоречить полезной практике отрасли, которой уже более 30 лет и которая не отличается от лучших европейских стандартов. Законы не должны ограничивать конкуренцию и сделать недоступными латвийцам столь важные товары и услуги для коррекции зрения".

Исполнительный директор SIA Briļļu nams Антон Степанов по этому поводу говорит, что сейчас в Латвии 230 магазинов оптики, из них за четыре года в качестве лечебных учреждений смогли зарегистрироваться всего 29: "Все оптики, которые расположены в торговых центрах, придется закрыть, кроме той, что в "Домине", где все в порядке. Из десяти магазинов в торговых центров должны закрыться девять - этого сейчас требуют госучреждения".

Степанов утверждает, что в оптиках проводится 15-20 тысяч проверок зрения в месяц, а если их закроют, он не может себе представить, как с таким объемом будут справляться медицинские центры и больницы.

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