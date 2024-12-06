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Дом загорается как в кошмарном сне: неизвестные пироманы держат в страхе жителей Даугавгривы

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 09:07

ЧП и криминал 0 комментариев

В последнее время в нескольких домах в районе Риги Даугавгрива действовали поджигатели. Местные жители теперь живут с мыслью, что однажды и их дом может вспыхнуть, как спичка, если вовремя не заметят пламя, сообщает программа Degpunktā.

Попытки поджогов вызывают беспокойство у обитателей домов на улице Парадес. Местные жители говорят, что теперь им все чаще приходится сталкиваться с опасными ситуациями. Под угрозой находится как безопасность людей, так и их спокойствие.

«Здесь висело пластиковое ведро с солью, оно уже горело, когда вышли соседи", - рассказывает житель дома Людвиг.

Был замечен огонь и в другом месте лестничной площадке, огнем оказалась повреждена доска для объявлений. В этих случаях жильцам удалось самостоятельно справиться с огнем, поскольку вовремя его заметили. Однако это не позволяет расслабиться, поскольку создается ощущение, что в любой момент деревянный дом может охватить пламя. Неизвестно, что и когда неизвестные пироманы вздумают поджечь в следующий раз.  

«Очень страшно, потому что дом очень старый, пожар опасен. Здесь было несколько пожаров, люди погибли, они спали на лестничной клетке. Потому что были неосторожны в квартире, пьяны или что-то в этом роде», — сказал Людвиг.

Поджигатели также попробовали свои силы в соседнем доме. Местный житель говорит, что, по его мнению, поджоги - дело рук каких-то детей: «Это не местные дети. Моя дочь видела их один или два дня назад».

Чтобы попытаться предотвратить несчастные случаи в будущем, один из жильцов дома поставил на подоконник смартфон, камера которого обращена во двор, вероятно, чтобы попытаться заснять злоумышленника. Как показывает Людвиг, страх перед происходящим усиливается тем, что поблизости и раньше горели дома, но они были менее заселены.

«Поскольку пакля между досками сухая, они загорается, как в кошмарном сне. В этом районе сгорело много домов", - рассказывает житель дома.

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