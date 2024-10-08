Обязательно звоните и объясняйтесь: какую информацию не видит СГД и почему рассылает столько «писем счастья»

"Про письма СГД о том, что доходы меньше, чем оборот на счету. Всего будет около 70 тыс таких писем. Ещё 10 тыс писем вышлют тем, кто продал в последний год свою недвижку. Сегодня гендиректор СГД сказала, что да, люди звонят и объясняют эту разницу на счёте. Вариантов может быть много: муж перечисляет жене и наоборот, подарки, коллективные покупки и пр. Надо звонить в СГД и объяснять, откуда деньги.

Но если проигнорировать, типа ничего не хочу объяснять, то через 30 дней на эту "лишнюю" сумму будет начислен налог в 20%.

В случае продажи недвижимости вы же понимаете, что это минус пятая часть от суммы. Прятать голову в песок в этом случае точно не надо, не прокатит, - написала она.

В комментариях люди отметили, что это крайне странно, что СГД не видит, что перечисления делаются, например, между счетами близких родственников. На что Князева ответила, что задала этот вопрос в эфире - и у СГД действительно нет такой информации, поэтому обязательно нужно звонить или писать для разъяснения каждой суммы, на которую СГД указали в своих письмах.

Также оказалось, что СГД не видит информации, которую люди указывают в цели платежа. Эту информацию видят только банки.

Напомним, в сентябре около пяти тысяч латвийцев получили письма от Службы госдоходов о том, что оборот на их банковских счетах значительно превышает задекларированные доходы на сумму не менее 20 000 евро в год, или 1660 евро в месяц.