Объявленный персоной нон-грата блогер обрушился с оскорблениями на руководство Латвии

"Прекрасный народ оказался в заложниках у полных дебилов и конченых идиотов", - это самое мягкое, пожалуй в высказывании блогера.

Он так же сообщил, что мнение властей Латвии о его перемещениях его совершенно не интересует. "Когда я захочу приехать "попить кофейку в Старушке, я обязательно это сделаю".

Блогер уверен, что министру иностранных дел Латвии Байбе Браже забыть о нем не удастся, так как он создал логотипы нескольких латвийских фирм. В частности, один из них - mc2 - украшает здание на улице Краста, 68а.

Напомним, недавно министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение признать Артемия Лебедева и юмориста Валерия Пономаренко персонами нон грата и запретить им въезд в страну. Причины этого не сообщались.