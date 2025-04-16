Общественный транспорт в Риге на Пасху будет работать по праздничному графику

В это время произойдут изменения в режиме работы автостоянок и клиентских центров «Rīgas satiksme».

Платные автостоянки Рижского самоуправления, оператором которых является «Rīgas satiksme», будут доступны бесплатно в пятницу, воскресенье и понедельник.

19 апреля платные парковки будут работать в обычном режиме в субботу — в тарифных зонах A, B, C, D время работы с 9:00 до 17:00, в тарифной зоне R время работы с 6:00 до 24:00.

Оплата за подземную парковку по адресу ул. К. Валдемара 5а производится во все дни согласно действующим на ней тарифам.

Во время пасхального мероприятия в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, которое состоится 20 апреля, на трамвае № 1, автобусных маршрутах № 28 и 29, а также троллейбусе № 31 будут курсировать транспортные средства большей вместимости.

