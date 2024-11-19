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Обрыв кабелей в Балтике — диверсия: министр обороны Германии

© Deutsche Welle 19 ноября, 2024 17:57

Мир 0 комментариев

"Никто не верит, что эти кабели были разъединены случайно", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Брюсселе, комментируя повреждение кабеля C-Lion1 финской компании Cinia в Балтийском море, сообщает Deutsche Welle.

Недавнее повреждение двух кабелей, проходящих по дну Балтийского моря и соединяющих Финляндию и ФРГ, является результатом диверсии, считает министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). "Никто не верит в то, что эти кабели были разъединены случайно", - заявил Писториус во вторник, 19 ноября, на полях встречи глав оборонных ведомств стран Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит на своем сайте немецкий общественно-правовой телеканал ARD.

"Следует исходить из того, что это был акт диверсии, - добавил германский министр. - Поэтому мы должны констатировать - не зная точно, от кого это исходит, - что это - гибридное действие (акт гибридной атаки. - Ред.)".

Главы МИД ФРГ и Финляндии о повреждении кабеля

Берлин и Хельсинки "глубоко озабочены" повреждением подводного кабеля, соединяющего Германию и Финляндию по дну Балтийского моря, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел обеих стран - Анналены Бербок (Annalena Baerbock) и Элины Валтонен, - обнародованном 18 ноября.

"Тот факт, что подобное происшествие сразу же вызывает подозрения в умышленном нанесении ущерба, многое говорит о нестабильности нашего времени", - подчеркивается в документе. Указывается, что в связи с инцидентом проводится тщательное расследование.

"Наша европейская безопасность находится под угрозой не только из-за агрессивной войны России против Украины, но и из-за гибридной войны, ведущейся злоумышленниками. Защита нашей общей критической инфраструктуры жизненно важна для безопасности наших обществ и их способности к восстановлению", - отмечается далее в заявлении Бербок и Валтонен.

Повреждение кабеля C-Lion1 в Балтийском море

18 ноября финская компания Cinia сообщила, что в подводном кабеле C-Lion1 "была обнаружена неисправность". "В результате неисправности каналы связи на подводном кабеле C-Lion1 не работают, - говорилось в пресс-релизе. - Подробности неисправности пока неизвестны и в настоящее время выясняются. Меры по устранению неисправности уже приняты, и ремонтное судно готово к выходу на место. Точные сроки ремонта пока неизвестны, но обычно время ремонта подводных кабелей составляет от 5 до 15 дней".

По данным Cinia, обрыв кабеля произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.  

Как уточняет финское онлайн-издание Yle, длина кабеля C-Lion1 составляет 1173 километра. Кабель пролегает между Хельсинки и немецким городом Росток. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году и является единственным кабелем, соединяющим напрямую Финляндию и Центральную Европу.

Повреждения кабеля, пролегающего между Литвой и Швецией

17 ноября был поврежден также подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией, напоминает телеканал ARD. "По словам оператора, кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву со шведским островом Готланд, полностью вышел из строя, - уточняется в публикации. - Причина пока неясна, между тем передача данных не была нарушена окончательно. Член НАТО Литва объявила, что в ответ усилит наблюдение за своими водами. Дальнейшие меры будут обсуждаться с союзниками, объявил литовский флот. Согласно выводам военно-морского флота, повреждение произошло в международных водах".

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