Обнаружены черные ящики разбившегося в Вильнюсе грузового самолета DHL

48-летний гражданин Испании погиб, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения, когда грузовой самолет DHL с экипажем из четырех человек разбился возле аэропорта в Вильнюсе в понедельник утром. Один из членов экипажа находится в тяжелом состоянии.

Самолет также врезался в дом, где находились 13 человек, все жильцы были спасены.

Осмотр разбившегося в Вильнюсе грузового самолета DHL планируется завершить в течение трех дней, после чего обломки будут убраны с места происшествия.

На данный момент по поводу происшествия опрошены как минимум 19 очевидцев.

Пока не ясно, что стало причиной крушения грузового самолета, но не исключается версия диверсии или теракта.

Сотрудники полиции предварительно поговорили с экипажем разбившегося самолета, но экипаж не подтвердил, что пожар начался в самолете до того, как он ударился о землю.

Потерпевший крушение "Boeing 737" принадлежал испанской авиакомпании "Swift Air" и использовался для доставки посылок "DHL". Самолет летел из немецкого города Лейпциг.