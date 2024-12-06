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Обледенение, снег и распутица. Как защитить себя и других на дороге

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 11:36

Новости Латвии 0 комментариев

Декабрь – это не только время ожидания Рождественских праздников, но и начало зимнего сезона, когда важно помнить о собственной безопасности и безопасности близких. С наступлением холодной погоды снег, распутица и скользкие дороги могут создать сложные условия для вождения и передвижения.

Страховая компания “Gjensidige” и главный врач Травматологической и ортопедической больницы Андрис Джериньш призывают обратить внимание на проблемы, созданные этими зимними условиями, и дают советы о том, как во время холодов позаботиться о собственной безопасности и безопасности других людей. 

Согласно доступным “Gjensidige” данным, с января прошедшего года количество поступивших в зимний период заявок на страховое возмещение, связанных с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП) на скользких дорогах, составило 287, что составляет 8% от всех зарегистрированных несчастных случаев зимой. Средняя сумма возмещения по таким несчастным случаям составляет 1458 евро, а общая сумма, выплаченная в связи со скользкими дорогами, достигла почти полмиллиона евро (418 467 евро). Чаще всего ДТП происходили в Риге, Юрмале и Лиепае.

“Из-за обледенения значительно повышаются риски несчастных случаев, и, как свидетельствуют наши данные, многие ДТП происходят, так как водители не уделяли должного внимания скорости движения и дорожным условиям”, – комментирует руководитель группы возмещений по транспортным средствам “Gjensidige Latvija” Лаурис Земвалдс.

В свою очередь в связи с безопасностью пешеходов и количеством несчастных случаев в зимний период главный врач Травматологической и ортопедической больницы Андрис Джериньш отмечает: “В больнице мы обычно с тревогой ожидаем два периода года. Первый – это зима, когда начинается ледовый период или так называемый гололед, когда очень выражен рост травматизма и больница работает в усиленном режиме. Если в стандартный день количество посещений травмпункта составляет около 60–70, то в зимний период, особенно в скользкое время, оно может достигать 100 и более пациентов. Второй период, конечно же, – лето, активное время”.

Чаще всего на скользких дорогах травмы получают пожилые люди и молодежь. Часто сениоры получают травмы из-за нарушений равновесия, мышечной слабости и проблем со зрением, в свою очередь из-за хрупкости костей риск переломов у них выше. В отличие от них молодые люди, в возрасте от 20 до 40 лет, чаще всего получают травмы из-за своей неосторожности – спешат на транспорт, на работу или смотрят в телефон и не обращают внимания на дорогу.

Наиболее распространенные травмы и советы пешеходам

Наиболее распространенными травмами в скользкое время являются переломы костей предплечья на уровне запястья, которые возникают, когда люди во время падения пытаются приземлиться на вытянутую руку. Характерны также и травмы сустава стопы – растяжения связок или переломы лодыжки, которые возникают при резком вращательном движении. У пожилых людей падение на бок часто приводит к переломам бедренной кости, что опасно для жизни и требует длительной реабилитации. В свою очередь падения назад могут привести к ушибам спины или даже переломам позвонков. Возможны также переломы костей плеча, локтя и голени.

“Чтобы избежать травм в скользкую погоду, прежде всего следует следить за прогнозом погоды – если поступает предупреждение об обледенении, то лучше оставаться дома, особенно пожилым людям. Если все же необходимо выйти на улицу, важно выбрать обувь с нескользящей подошвой или надеть специальные шипы, улучшающие сцепление с землей. Пожилым людям пригодятся также трости или костыли с шипами, которые при передвижении придадут дополнительную стабильность. Передвигаясь по скользкой поверхности, рекомендуем идти так называемой "походкой пингвина" – маленькими шажками, слегка наклонившись вперед и балансируя с помощью рук, а также, конечно, избегать отвлекающих факторов, например, не смотреть в телефон. Особую осторожность следует соблюдать в местах, где снег может скрывать обледеневшие лужи, и в скользкую погоду надо отказаться от обуви на высоком каблуке, которая значительно повышает риск падений”, – комментирует главный врач Травматологической и ортопедической больницы Андрис Джериньш.

Если вы поскользнулись на дороге или увидели, что кто-то споткнулся, Др. Андрис Джериньш советует сохранять спокойствие и действовать осмотрительно: “Прежде всего не торопитесь встать – оставаясь лежать, оцените, не чувствуете ли боль, и медленно проверьте, можете ли вы двигаться, чтобы убедиться, что нет серьезной травмы. В случае безопасного подъема сначала повернитесь на бок, затем встаньте на колени и поднимайтесь, используя устойчивую точку опоры. В случае сильной боли, головокружения или подозрения на перелом оставайтесь на месте и обратитесь за помощью. В свою очередь, если видите другого пострадавшего, в первую очередь убедитесь в собственной безопасности. Проверьте, не потерял ли человек сознание, и, если необходимо, немедленно позвоните на номер 113. Оставайтесь рядом с пострадавшим до прибытия помощи”.

Безопасность водителей на обледеневших дорогах

“Зимой отмечается больше несчастных случаев, но их средняя тяжесть обычно меньше. Часто ДТП происходят из-за небольшой скорости, когда транспортное средство в скольжении сталкивается с другими участниками дорожного движения или препятствиями. Чаще всего повреждения получают защитные дуги, колесные диски и подвеска. Поэтому водителям рекомендуется время от времени проверять сцепление с дорожным покрытием, притормозив в безопасном месте. Если появляется ощущение, что колеса заблокированы или сработала ABS, желательно снизить скорость и приготовиться к осторожному вождению. Надо очистить от снега стекла и дворники, а также крышу, так как при прогреве машины снег на крыше может оттаять и при торможении соскользнуть на стекло, перекрыв видимость”, – описывает ситуацию руководитель группы возмещений по транспортным средствам “Gjensidige Latvija” Лаурис Земвалдс.

Чтобы справиться с машиной, если она все же начнет скользить на дороге, важно понимать специфику своего автомобиля и его реакцию на различные дорожные условия. Действия в случае скольжения будут зависеть от скорости, дорожного покрытия, мощности автомобиля и типа привода, поэтому страховая компания “Gjensidige” советует пройти обучение безопасному вождению в зимних условиях. Такой опыт позволяет в безопасной среде на практике понять, как ваша машина ведет себя на скользкой поверхности, и освоить разные способы контроля машины в моменты скольжения.

Для закрепления дополнительных навыков пригодятся также тренировки на закрытых автотрассах, с обледеневшей или заснеженной трассой. Особое внимание следует обращать на “черный лед”, который практически не заметен, но может создать опасные условия для вождения. Такой лед обычно образуется при температуре около нуля и может появиться в любое время, внезапно сделав ранее мокрую дорогу очень скользкой. Благодаря тщательной подготовке и осторожности можно значительно снизить риск ДТП, защитив себя и окружающих.

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