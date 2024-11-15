Обгон, усталость и неправильная скорость: CSDD — об основых причинах аварий

Статистика дорожно-транспортных происшествий по-прежнему во многих отношениях пугает. Ежегодно сотни, а то и тысячи людей получают травмы различной степени тяжести. Хотя ситуация постепенно улучшается.

Данные показывают, что наименьшее количество аварий за последние три года зафиксировано за 10 месяцев текущего года. В результате несчастных случаев погибли 89 человек, что меньше, чем в 2022 году, когда количество смертей было самым низким за всю историю восстановленной Латвии. Также меньше ловят пьяных водителей.

С мая Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) наняла экспертов, которые посещают места особо серьезных аварий с целью расследования причин аварий и мер по их предотвращению.

Сами эксперты не скрывают, что для получения убедительных данных еще нужно время, но первые выводы показывают, что из 53 расследованных ДТП только в двух виновато техническое состояние автомобиля, а в восьми - дорожная инфраструктура. Остальные аварии произошли только из-за неосторожности или безответственности водителей.

Оскарс Ирбитис, эксперт по безопасности дорожного движения CSDD: «Существует проблематичный вопрос перехода на встречную полосу, обгона или усталости, особенно в секторе грузовых автомобилей, об этом говорит вся Европа. Следующий шаг — неправильный выбор скорости, есть несколько случаев, когда скорость существенно нарушалась».

Надеяться, что ситуация в будущем улучшится сама по себе, преждевременно, поэтому в ближайшие пять лет в улучшение безопасности дорожного движения из Фонда сплочения планируется инвестировать более 66 миллионов евро. В основном двухуровневые эстакады будут построены в так называемых «черных точках».

Кроме того, в следующем году на дорогах Латвии появятся еще 18 новых секций среднескоростных радаров.