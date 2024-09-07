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Обещает ответить на «вызовы, гнев, страдания Франции»: Макрон назначил нового премьера

Euronews 7 сентября, 2024 12:18

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В четверг президент Эммануэль Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьер-министром Франции, надеясь, что бывший переговорщик по "брекситу", ветеран консервативной партии сможет вывести страну из политического тупика, сообщает Евроньюз.

В своей первой речи в качестве премьер-министра Франции Мишель Барнье пообещал дать ответ на недовольство, царящее во французском обществе.

Выступая на церемонии принятия полномочий от своего предшественника Габриэля Атталя, новый глава правительства заявил, что приоритет его работы на новом посту - решение проблем, которые вызвали недовольство французских избирателей.

"Цель в том, чтобы в полной мере ответить на вызовы, гнев, страдания, на чувство покинутости, несправедливости, которых слишком много в наших городах и деревнях", - сказал он.

Президент Эммануэль Макрон назначил Барнье премьером, надеясь, что ветеран правого консервативного движения сможет сработаться с законодательным органом страны, в котором царят серьёзные разногласия, и положить конец политическим потрясениям.

73-летний Барнье - самый пожилой руководитель кабинета министров из всех 26 премьеров Пятой республики.

Он сменил самого молодого на этом посту политика - Габриэля Атталя, которому в момент вступления в должность было 34 года.

Барнье долгие годы представляет правую партию голлистов "Республиканцы" (LR), и имеет богатый послужной список. Он дважды занимал пост еврокомиссара, а в период с 2016 по 2021 год - был главным переговорщиком ЕС по "брекситу".

Назначение Барнье положило конец более чем 50-дневной работе временного правительства Франции, но не дает никаких гарантий того, что политическая ситуация в стране стабилизируется, считают аналитики.

Нынешнее Национальное собрание разделено на три блока: левую коалицию "Новый народный фронт" (NFP), у которой больше всего мест в нижней палате парламента, но нет абсолютного большинства, центристскую группу Макрона и ультраправое "Национальное объединение".

И левые, и ультраправые остались недовольны назначением Барнье.

"С Мишелем Барнье в Матиньоне в качестве премьер-министра, президент, безусловно, сохраняет власть. Новый премьер не бросает ему вызов. Крайняя умеренность его политики и примирительный характер его речей - это плюс для президента, но не обязательно для французов, которые голосовали за левых и чувствуют себя преданными", - говорит политолог Доминик Муази.

Церемония передачи полномочий премьер-министра Габриэля Атталя Мишелю Барнье.Sarah Meyssonnier/AP
Теперь Барнье предстоит преодолеть вотум доверия в Национальном собрании.

Мяч на стороне ультраправых, считают некоторые эксперты. Выбор Барнье может привести к укреплению позиций "Национального объединения" Марин Ле Пен. Но не стоит сбрасывать со счетов и левых, которые получили большинство голосов на досрочных выборах.

"Сегодня у нас есть три крупных игрока в политике: Макрон, Меланшон и Марин Ле Пен. И есть двое, которые, как считается, вносят беспорядок. Это просто очередной шаг, который даёт больше авторитета ультраправым", - сказал в интервью Euronews политолог Эммануэль Ривьер.

Если Барнье выдержит испытание вотумом недоверия, дальше ему предстоит сработаться с раздробленным парламентом. Франция должна представить Брюсселю свои предложения по сокращению государственных расходов до 20 сентября (хотя этот срок может быть продлен до октября). Согласно нормам ЕС, стране необходимо урезать свой бюджет на 30 миллиардов евро в 2025 году.

Законопроект должен быть представлен на рассмотрение парламента 1 октября.

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