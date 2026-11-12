В DVI признали, что информация о возможной утечке стала известна инспекторам только 11 ноября. Поскольку официального сообщения от оператора не поступало, надзорный орган пока не располагает достоверными сведениями о масштабах происшествия и количестве затронутых пользователей.
Между тем речь может идти об одной из крупнейших утечек SMS в странах Балтии за последние годы.
Исследователи Cybernews обнаружили в конце сентября общедоступную базу данных ClickHouse, связанную с CSC Telecom. В ней содержалось более 125 миллионов сообщений, отправленных с октября 2022 года по сентябрь 2026 года.
Особую опасность представляло то, что база обновлялась в реальном времени. Это потенциально позволяло посторонним получать сообщения ещё до того, как их прочитает адресат.
Среди доступной информации исследователи обнаружили номера телефонов, полные тексты SMS, временные пароли, коды подтверждения личности, ссылки для восстановления доступа к аккаунтам, сведения о банковских операциях, медицинских анализах, покупках и бронировании поездок.
По данным Cybernews, в базе находились сообщения, отправленные от имени Swedbank, SEB, страховых компаний, торговых сетей, медицинских учреждений, авиакомпании airBaltic и других организаций. Упоминались также сообщения, связанные с экстренной службой 112.
Хотя CSC Telecom преимущественно работает в Латвии, потенциально затронуты оказались также жители и компании Литвы и Эстонии.
При этом публичная доступность базы ещё не доказывает, что все содержащиеся в ней сообщения были похищены или использованы преступниками. Фактические обстоятельства инцидента предстоит установить.
Swedbank сообщил, что сразу после получения информации начал расследование и приостановил использование услуг CSC Telecom. Банк потребовал от поставщика необходимые сведения, чтобы оценить возможные последствия для клиентов.
В SEB пояснили, что пользовались услугами компании лишь в ограниченном объёме, для рассылки маркетинговых сообщений о пенсионных фондах. Конфиденциальные сведения клиентов банк передавал по другим каналам связи.
Авиакомпания airBaltic также начала проверку информации о возможном инциденте и сотрудничает с поставщиками услуг и надзорными органами.
В свою очередь, CERT.LV потребовал от CSC Telecom провести углублённое расследование и установить, имеются ли подтверждённые доказательства утечки данных из инфраструктуры компании.
Инспекция данных напоминает, что после подобных происшествий особенно возрастает опасность мошенничества. Преступники могут использовать реальные номера телефонов, названия банков и сведения об операциях, чтобы убедить человека в подлинности звонка или сообщения.
Жителям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать посторонним пароли, PIN-коды и коды аутентификации. При сомнениях следует самостоятельно связаться с банком или другой организацией через официальные каналы.
Согласно данным Firmas.lv, в 2025 году оборот CSC Telecom составил 4,483 миллиона евро, а прибыль достигла 110 554 евро. Компания зарегистрирована в 2022 году. Её основным владельцем является эстонская Osauhing Global Telecom Invest с долей 89,99%, ещё 10,01% принадлежит Сергею Бузаку.
Теперь инспекции предстоит выяснить не только реальные масштабы возможной утечки, но и то, выполнила ли CSC Telecom предусмотренные законодательством обязанности по уведомлению надзорного органа.
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