Между тем речь может идти об одной из крупнейших утечек SMS в странах Балтии за последние годы.

Исследователи Cybernews обнаружили в конце сентября общедоступную базу данных ClickHouse, связанную с CSC Telecom. В ней содержалось более 125 миллионов сообщений, отправленных с октября 2022 года по сентябрь 2026 года.