О тарифах и нагревателях: как не переплачивать за электроэнергию

Выбираем тариф

Напуганные телефонными мошенниками латвийцы с настороженностью воспринимают предложения поставщиков электроэнергии, которые тоже обзванивают потенциальных клиентов. Ведь после открытия рынка электроэнергии свои услуги предлагают более десяти поставщиков. Однако это вовсе не означает, что все они являются производителями. Чаще всего это обычные биржевые трейдеры, перекупающие товар.

Специфика нынешнего рынка электроэнергии такова, что производители — тот же концерн Latvenergo — выставляют свою электроэнергию на Стокгольмскую биржу. Но поскольку накапливать и складировать ее технически невозможно, а лишь передать по проводам на дальние расстояния потребителям, то цены за виртуальные киловатты могут кардинально меняться в течение суток.

Так, нынешним летом благодаря ясной погоде солнечные электростанции работали на полную мощность, и бывали дни, когда цена за электроэнергию уходила в минус, то есть производителям приходилось доплачивать покупателям, чтобы те купили товар. Осенью ситуация меняется в обратную сторону.

Именно на этом основан принцип действия большинства предлагаемых тарифов. Их три вида. Первый — это биржевой. Подписывая его, вы соглашаетесь, что цена киловатта будет меняться чуть ли не ежедневно в зависимости от биржевой цены.

Здесь можно как проиграть, так и выиграть. При договоре с фиксированной ценой на определенный промежуток времени вы платите усредненную цену — вне зависимости от биржевых колебаний. Но чуть менее половины латвийских клиентов предпочли универсальный тариф, который автоматически достался всем после открытия рынка электроэнергии.

Его особенностью также является фиксированная на определенный промежуток времени цена. Во втором и третьем случаях расторгнуть договор в этот промежуток невозможно без выплаты штрафных санкций.

И поскольку около половины клиентов не утруждали себя выбором нового тарифа, заключив договоры с бывшим монополистом, сохраняющим доминантное положение на рынке, конкурирующие компании начали проводить агрессивный маркетинг, обзванивая потребителей.

Стоит ли верить обещаниям зазывал? Прежде всего надо помнить, что поставщик может предложить более выгодную цену только за поставляемые киловатты. А это около трети составляющих конечного счета. Плата за распределение, доставку и мощность является фиксированной и административно регулируемой.

Повлиять на нее поставщик не может, равно как и на 21-процентный НДС. Но если вы хотите сменить поставщика, то зайдите на интернет-сайт elektroenergija.lv, представляющий собой калькулятор для сравнения электротарифов разных компаний.

Пользователю достаточно ввести данные о своем ежемесячном потреблении электричества, после чего система подсчитает, сколько он заплатил бы за свет, являясь клиентом одной из следующих компаний: 220 EnerGija, Aeon Energy, AJ Power, Baltcom, Enefit, Lattelecom, Latvenergo, MVBK или WIN Baltic. Но еще раз напоминаем, что сравниваются только собственно потребляемые киловатты — без побочных платежей.

Проводим ревизию

Другим способом снизить потребление и итоговые счета является проверка домашних электроприборов — основных пожирателей электроэнергии. Больше всего потребляет техника с нагревательными спиралями и термоэлементами: проточные водонагреватели, бойлеры и накопительные баки с подогревом воды, электрический подогрев пола. Также к ним относятся электрочайник, электрическая плита, духовка, электрокамин, всевозможные обогреватели, фен и утюг.

Эффективно содействуют наматыванию киловаттов мощные двигатели, потребляющие много электроэнергии. Лидерством могут похвастаться холодильник, посудомоечная машина, а также стиральная машина, которая имеет и электромотор, и нагревательные элементы.

При покупке любых бытовых электроприборов нужно смотреть на этикетку, отображающую их энергоэффективность. На каждом приборе или в его паспорте есть такая этикетка, на которой отображен класс: от самого низкого G до самого высокого A+++. Выбор нужно делать в пользу тех моделей, у которых потери энергии минимальны, то есть относящихся к классу A (А+, А++, А+++). Чем больше плюсов, тем ниже потребление. Обычно такие приборы стоят дороже, но зато благодаря им можно сэкономить электричество и в итоге сохранить свои деньги.

Покупка нового, энергоэффективного холодильника или стиральной машины домашний бюджет может и не выдержать. Лучше сэкономить на тостерах и электрочайниках. Греть воду можно и в обычном чайнике на газовой плите, равно как и поджаривать гренки. А вот в стиральной машине нужно выставлять минимально допустимую температуру и загружать агрегат по полной.

Избавляемся от «режима ожидания»

Выключая из розетки электроприборы — а ведь их, работающих в режиме ожидания, предостаточно, — мы можем пополнить домашний бюджет. Это могут быть часы, электропечь, воздухоочиститель, приемник, телевизор, подсветка микроволновки, торшер, сигнализация, выключатели с подсветкой, таймеры, а также рутер и компьютер.

Все это выливается в ненужные киловатт–часы на счетчике. Ярким примером бессмысленной траты энергии является выключенный телевизор. Не стоит думать, что если экран не светится, то и электроэнергия не затрачивается. Блок питания и некоторые электронные схемы телевизора находятся под постоянным напряжением, чтобы обеспечить прием команд, подаваемых с пульта дистанционного управления, и электричество расходуется в форме тепла, исходящего от блока питания.

Уровень потребления электроэнергии в спящем режиме в зависимости от модели и года выпуска телевизора заметно колеблется. Подсчитано, что прибор старого образца может израсходовать в спящем режиме от 34 до 68 киловатт в год. А новейшие модели с ЖК–экранами — менее одного киловатт–часа в год.

Компьютер, как правило, потребляет за час примерно 350 ватт, что равно трем–четырем лампам накаливания. Если, отходя от компьютера более чем на 20 минут, вы переведете его в спящий режим, то сэкономите электроэнергию, равноценную освещению в двух комнатах.

Специалисты констатируют: электронная микроволновая печь со встроенным таймером потребляет в режиме ожидания 3 киловатта в час. В сутки она задействована не более часа. Несложные подсчеты показывают, что за год эта печь вхолостую потратит не менее 25 киловатт–часов.

Зарядное устройство для мобильных телефонов в час потребит один ватт. За год нерациональные расходы по каждому прибору составят еще плюс–минус 25 киловатт. Подсчитано, что примерно 5–10 процентов общего потребления электроэнергии в квартире тратятся вхолостую. Бороться с этими потерями можно только одним способом: выключив из сети.

Выставляем правильное освещение

К сожалению, очень скоро в Латвии темнота будет наступать уже в четыре часа дня. Но после перевода часов на зимнее время можно использовать утренние часы, конечно, если позволяет ваш ритм жизни. Если в течение светового дня пользоваться только дневным светом, это сократит затраты. Поэтому все окна в доме нужно содержать в чистоте и в меньшей степени днем закрывать свет шторами.

Но у нас зачастую без искусственного освещения даже днем не обойтись. В первую очередь нужно избавиться от ламп накаливания — они потребляют в несколько раз больше электроэнергии, чем современные энергозатратные. Хорошим вариантом будут люминесцентные и светодиодные лампы, которые могут значительно уменьшить расход электричества.

Не стоит увлекаться потолочными люстрами, имеющими несколько плафонов с лампами. В самых востребованных местах квартиры лучше включать локальное освещение — те же светильники и бра, оснащенные энергосберегающими лампами небольшой мощности. Но и они не должны эксплуатироваться понапрасну.

Возьмите на вооружение правило: уходя из комнаты, а тем более из дома, тут же выключайте свет, как бы долго ни длилось ваше отсутствие.

Александр ФЕДОТОВ