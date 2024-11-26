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О, спорт, ты — мир: сколько денег министерство выделит на поддержку спортивных федераций в следующем году?

Редакция PRESS 26 ноября, 2024 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Поддержка Министерства образования и науки (МОН) на обеспечение основной деятельности спортивных федераций в 2025 году составит 3 225 430 евро, а 15 приоритетным федерациям - тем, которые наберут наибольшее количество пунктов, - дополнительно достанутся 2 244 570 евро, сообщил во вторник на заседании спортивной подкомиссии парламентской комиссии по образованию, культуре и науке директор спортивного департамента МОН Александр Самойлов.

При этом 130 000 евро предусмотрены для федераций по сферам деятельности, а 416 000 евро - на различные мероприятия, из которых федерации могут претендовать на финансирование в максимальном размере 40 000 евро в соответствии с критериями.

В Латвии сейчас признаны 94 спортивные федерации, четыре из которых - федерации по сферам деятельности.

Самойлов сообщил, что критерии распределения средств госбюджета федерациям в 2025 году останутся без изменений, но уточнены некоторые определения.

Первый блок критериев направлен на массовость, а именно на то, сколько спортсменов занимаются этим видом спорта. Самойлов отметил, что в прошлом году была неопределенность относительно понятия "спортсмен". В этом году определение "спортсмен" применяется к людям, достигшим как минимум десятилетнего возраста, которые зарегистрированы в реестре спортсменов федерации и дважды в год принимают участие в соревнованиях, включенных в календарь федераций. В реестр включаются данные о спортсменах, которые были таковыми с 1 января по 31 декабря 2024 года. Реестр должен быть доступен на домашней странице федерации, при этом публичными данными в нем служат имя, фамилия, год рождения спортсмена и вид спорта. В рамках одной федерации представляющий несколько видов спорта (но не дисциплин) спортсмен может быть включен в реестр несколько раз.

Второй блок критериев направлен на соревнования, включенные в календарь спортивных федераций на 2024 год. Это участие спортсменов федерации в Олимпийских играх, квалификационных соревнованиях этих игр, Всемирных играх, чемпионатах Европы и мира (в том числе юниоров), розыгрышах кубков Европы и мира. Кроме того, этот блок критериев включает в себя организованные спортивной федерацией чемпионаты Латвии, мастерские соревнования, розыгрыши кубков только для взрослых, мастерские соревнования и отдельные организованные соревнования национального уровня только для молодежи. Наряду с этим в данный блок критериев входят организованные федерацией международные соревнования в Латвии, а также организованные федерацией соревнования по народному спорту и для людей старшего возраста.

Третий блок критериев учитывает достижения спортсменов. Для фиксации результатов федерации должны включить точную ссылку на соответствующий сайт соревнований. Спортсмен должен представлять на соревнованиях сборную Латвии, а не клуб. Общая оценка этапов Кубка мира и Европы учитывается только во взрослой конкуренции.

В каждом из этих трех блоков федерация может получить пункты, влияющие на финансирование.

Федерации должны представить все данные в МОН до 10 января 2025 года. Для оценки заявок министерство создаст оценочную комиссию.

Самойлов сообщил, что в этом году Латвийский совет спортивных федераций проведет проверку представленных федерациями данных и обратится к федерациям, если потребуются уточнения.

Учитывая, что в прошлом году МОН получило от федераций сведения о том, что у них соревнования начинаются еще в январе, феврале, в связи с чем финансирование необходимо быстрее, Самойлов призвал федерации предоставить данные до 16 декабря и до 10 января при необходимости внести уточнения, правки и дополнения. При этом он обратил внимание, что критерии сформированы таким образом, что в случае, если одна федерация не представит данные, МОН не может провести окончательный расчет.

Кроме того, Самойлов сообщил, что в этом году предусмотрены изменения и в форме предоставления данных. Если ранее данные должны были быть представлены в документе "Misrosoft Word", то в этом году создан документ "Microsoft Excel", где все расчеты выполняются автоматически.

Предполагается, что до 31 января 2025 года финансирование будет рассчитано и тогда спортивные федерации начнут заключать договоры и получать финансирование из госбюджета.

Как сообщалось, на реализацию спортивной политики в следующем году в бюджете МОН выделено в общей сложности 56 млн евро. Большая часть из них предназначена для дотации на поддержку спортивных организаций, программ и мероприятий, а также на оплату труда спортивных тренеров - 22,769 млн и 29,649 млн евро соответственно.

Выделенное на строительство спортивных зданий финансирование в следующем году останется в прежнем размере - 627 957 евро. В прежнем размере планируется сохранить и финансирование наград за выдающиеся достижения в спорте, на это выделено 42 686 евро.

Для Латвийского музея спорта запланировано 118 649 евро, а для дотации Латвийскому олимпийскому комитету на выплату гарантированных государством займов в следующем году выделено 316 030 евро.

Дополнительные 50 000 евро планируется направить на совершенствование компетенции тренеров по плаванию.

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