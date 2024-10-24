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О психическом здоровье знают, а о безопасности нет: результаты мониторинга навыков старшеклассников

Редакция PRESS 24 октября, 2024 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В работе по мониторингу знаний о здоровье ученики 10-го класса и учащиеся 1-го курса учреждений профессионального образования показали более качественные знания по вопросам психического здоровья и менее качественные - по действиям в экстремальных ситуациях, травматизму и оказанию первой помощи, свидетельствует информация, собранная Государственным центром содержания образования (ГЦСО).

В контент-блоке "Психическое здоровье" молодые люди набрали в среднем 83,4%, тогда как в блоке "Выживание в экстремальных ситуациях, травматизм, безопасность и первая помощь" - 66,6%.

В блоке "Вызывающие зависимость вещества и процессы" знания молодежи оценены в среднем на 77,4%, "Сексуальное и репродуктивное здоровье" - на 76,7%, "Питание и физическая активность" - на 74,7%, а "Инфекции, вакцинация и гигиена" - на 73,9%.

Результаты работ по мониторингу знаний о здоровье преимущественно отражают знания учащихся, получивших основное образование, в шести блоках медицинского образования в соответствии со стандартом общего основного образования, пояснили в ГЦСО.

Результаты работ планируется использовать при формировании и внедрении политики содействия здоровью и повышения уровня грамотности о здоровье, а также при принятии решений о совершенствованиях в содержании образования, учебно-методических пособиях, совершенствовании профессиональной компетенции педагогов.

Работу по мониторингу выполнили 17 588 учащихся 10-го класса общеобразовательных учреждений и учащихся 1-го курса образовательных учреждений профессионального образования. Школьники должны были ответить на 50 тестовых вопросов, выбрав один из вариантов ответов. Результаты мониторинговых работ не влияют на общую оценку достижений учащихся и не выражаются по десятибалльной шкале.

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В Польше раскрыта сеть по доставке мигрантов через Белоруссию

Важно 14:43

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Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

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Умер бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев

Новости Латвии 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

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Рынок не был готов к настолько объемным работам: Кирсис о трудностях в ремонте рижских дорог

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

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Рабы не мы: Совет иностранных инвесторов в Латвии предлагает снизить оплату сверхурочных

Важно 14:27

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Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

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Андрей Козлов: «Использование языка как дубинки — это чистый национализм против русскоязычных депутатов!»

Выбор редакции 14:21

Выбор редакции 0 комментариев

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

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Языковой скандал в «Молсе»: продавщицу отстранили от работы за отказ обслуживать на латышском языке

Важно 14:01

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Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

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Стрессы и иммунитет: есть ли взаимосвязь?

PRESS рекомендует 14:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Читать