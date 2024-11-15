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О переводе 1% капитала пенсии второго уровня в накопления пенсии по старости

Редакция PRESS 15 ноября, 2024 13:16

Юридическая консультация 0 комментариев

На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде.

Правительство объявило, что планирует перевести 1% капитала, второго накопительного пенсионного уровня (накопительная пенсия), на первый пенсионный уровень (пенсия по старости). Как это может повлиять на пенсию или размер ее части для тех, кто достигнет пенсионного возраста через 10 лет и более?

Да, не именно такой план, но есть концептуально аналогичный, идею которого я изложу ниже, и, согласно публичным заявлениям ряда ответственных министров, он реализуется для решения текущих фискальных проблем и соответственно утверждается, что он существенно не повлияет на будущие пенсии, но позволит сохранить существующую пенсионную систему и возможность выплаты пенсий нынешним пенсионерам.

Следует также отметить, что данное решение запланировано на фиксированный четырехлетний период, т.е. предлагаемые поправки в закон «О государственных фондовых пенсиях» не предусматривают перевод 1% капитала, уже накопленного в схеме накопительной пенсии, в государственную пенсионную схему (пенсия по старости), но предусматривают в период с 1 января 2025 года до 31 декабря 2028 года снижение ставки самого взноса на 1 процентный пункт в схеме накопительной пенсии и перевод его в государственную пенсионную схему (пенсия по старости).

Комментарии министра благосостояния и министра финансов

Из вопросов, заданных оппозиционными депутатами Сейма министру благосостояния и министру финансов, и полученных впоследствии ответов, следует, что существенным является то, чтобы при пересмотре размера взноса обязательного государственного социального страхования для пенсии второго уровня не снижалась бы общая сумма взносов (пенсия по старости + пенсия второго уровня) для накопления пенсионного капитала.

За счет перераспределения ставки взносов в пользу 1-го пенсионного уровня (пенсия по старости), с одной стороны, увеличатся будущие обязательства специального бюджета государственных пенсий, а с другой стороны, увеличатся доходы, с помощью которых можно выполнить эти обязательства.

По данным Министерства благосостояния, ежегодная среднегодовая доходность пенсий 2-го уровня в период с 2003 по 2023 годы (21 год) составляла в среднем 3,5% в год, тогда как индекс среднегодовой доходности пенсий l-го уровня (пенсия по старости) в этот период составлял 1,0973, или капитал рос в среднем на 9,7% каждый год.

Пример расчета

Чтобы сравнить доходность от государственной пенсии 1-го пенсионного уровня (пенсия по старости) и государственной накопительной пенсии (пенсия 2-го уровня), рассмотрим гипотетический пример: на начало 2020 года лицо делает взнос в размере 100 евро для пенсии 1-го уровня (пенсия по старости) и 100 евро для пенсии 2-го уровня (накопительная пенсия). Доходность 2-го пенсионного уровня с 2020 по 2023 год соответствует средневзвешенной плановой доходности государственных фондовых пенсий. 100 евро, внесенные в 1-й пенсионный уровень в 2020 году, обеспечат лицу пенсионный капитал в размере 136,79 евро (136,79 = 100 х 1,0632 х 1,1357 х 1,1329), в свою очередь, 100 евро во 2-м пенсионном уровне дадут накопление в размере 107,65 евро (107,65=100 х (1+2,1%) х (1+9,1%) х (1-14,1%) х (1+12,5%))*. Поэтому в приведенном упрощенном примере 1-й пенсионный уровень (пенсия по старости) обновлялся 3 раза, а доходность 2-го пенсионного уровня (накопительная пенсия) определялась на четыре года).

О показателях доходности

По оценкам министерства финансов, если 1 процентный пункт из схемы государственной фондовой пенсии пенсионной системы (накопительная пенсия) перевести на 1-й уровень (пенсия по старости), то доходы специального бюджета (это государственный бюджет накоплений 2-го пенсионного уровня накопительной пенсии, - комментарий от редакции) в 2025 году увеличатся на 104 миллиона евро, в 2026 году – на 162 миллиона евро, в 2027 году – на 171 миллион евро, а в 2028 году – на 179 миллионов евро.

В свою очередь, с точки зрения будущего пенсионера по старости, то, будет ли перераспределение ставки взноса между пенсионными уровнями отрицательно или положительно влиять на размер будущей пенсии лица, зависит от того, какими будут в среднем показатели доходности пенсии 2-го уровня (накопительная пенсия) и какими будут индексы, применяемые для индексации капитала пенсии 1-го уровня (пенсия по старости).

Таким образом, влияние зависит как от рынка финансового капитала, так и от тенденций развития демографических и макроэкономических показателей.

*Пенсионный капитал 1-го уровня (пенсия по старости) актуализируется только за предыдущие годы. Если лицо выйдет на пенсию в конце 2024 года, то в 2024 году пенсионный капитал на 1-м уровне (пенсия по старости) не будет актуализирован, в свою очередь, на 2-м пенсионном уровне (накопительная пенсия) доходность рассчитывается каждый день до момента выхода лица на пенсию.

 

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