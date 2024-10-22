О новой норме взыскания долгов с латвийцев: как по новому закону

-C 1 октября принят новый порядок взыскания долгов. К сожалению, в нашей семье тоже образовались долги – по потребительским кредитам, а у моей пожилой родственницы – по коммунальным платежам. Расскажите, пожалуйста, как будут рассчитываться взыскания по кредитам и коммунальным платежам...

Раиса П.,

Рига

-Получаю алименты на сына по суду. У мужа инвалидность, и он ссылается на небольшую пенсию. Будут ли с него удерживать выплаты на сына?

Лина ИВАНОВА,

Лиепая

Изменения в Гражданско-процессуальном законе (статья 594 - «Размер удержаний из оплаты труда и приравненных к ней платежей должника») будут применяться ко всем случаям принудительного взыскания долга (после решения суда). Новый порядок относится и к тем решениям суда, когда взыскание было начато до вступления поправок в силу, то есть до 1 октября.

Министерство юстиции констатирует, что сейчас примерно каждый десятый житель Латвии испытывает трудности со своевременной оплатой своих долгов, это порядка 180 тысяч человек. По информации Латвийской ассоциации заемщиков, их число достигает 300 тысяч. А с учетом того, что в должниках числится как минимум один из членов семьи, цифра может вырасти до пугающих размеров – 600-800 тысяч.

Почти половина населения страны оказалась в долговой яме! И это только те, по кому принято решение суда и работают присяжные судебные исполнители (ZTI). А если добавить еще тех, кто исправно выплачивает свои долговые обязательства – пока есть возможность, то цифра заемщиков получится более чем внушительная...

Минималку не трогали

Если у человека возникает задолженность, то кредитором или коллектором она может быть передана в суд, а затем решением суда – судебным исполнителям на взыскание. Статья 594 Гражданско-процессуального закона определяет, какая часть заработной платы или приравненных к ней выплат должна оставаться у должника.

До вступления новой нормы в силу решением суда взыскивали определенный процент с зарплаты должника и приравненных к ней доходов, но не трогали доходы в размере минимальной зарплаты.

Половину минимальной зарплаты судебные исполнители (ZTI) забирали в случаях, если долг возник:

* по алиментам;

* по административным штрафам;

* по компенсации ущерба пострадавшему в уголовном деле.

За каждого несовершеннолетнего ребенка должнику оставляли еще 15% минималки.

Доходы, получаемые в виде авторского вознаграждения, от деятельности самозанятого лица и индивидуальной деятельности, взыскивались в полном размере – как дополнительный доход, даже если это был единственный доход человека.

При минимальной зарплате (700 евро в этом году) возникали ситуации, когда с заработков должника невозможно взыскать никакую сумму. Также, по оценке автора поправок – Министерства юстиции, эта система не мотивировала людей, оказавшихся в долгах с растущими процентами, официально получать доход больше минимального, так как с ростом доходов увеличивались и отчисления...

Такое положение чревато. Взносы обязательного социального страхования у людей с минимальной зарплатой невелики, поэтому пособие по болезни или по случаю рождения ребенка, пенсия по старости будут незначительными.

Примерно каждый 10-й житель Латвии испытывает трудности со своевременной оплатой долгов. Задолженность создается перед государством, частными кредиторами или поставщиками товаров и услуг - и часто в силу не зависящих от них обстоятельств.

Чтобы помочь должникам разорвать круг долгов, авторы проекта создали, по их мнению, простой механизм погашения долга, который одновременно мотивирует вернуться на рынок труда, получать легальный доход и позволяет избавиться от гнетущих долгов.

Теперь в большинстве случаев удержание долга будет значительно сокращено - и должники выйдут из тени на рынок труда. Таковы аргументы Минюста...

Что изменилось с 1 октября?

С 1 октября вступила в силу измененная статья 594 Гражданско-процессуального закона, определяющая размеры удержаний из заработной платы должника и приравненных к ним выплат.

Вычеты в счет выплаты долга и оплаты работы судебных исполнителей будут одинаковые для всех видов дохода и будут производиться из части суммированного общего дохода, превышающей минимальную сумму, которую следует оставить за должником в установленном законом размере.

Будет определен минимальный размер дохода должника, из которого не будут производиться вычеты. Это 50% минимальной месячной брутто-зарплаты плюс еще 15% за каждого несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного в качестве иждивенца (в налоговой книжке) на момент удержания.

Будет определена сумма чистого дохода, или выплаченной зарплаты «на руки», превышающая минимальную сумму, которую следует оставить за должником.

Отчисления - в размере 30% - будут производиться только из этой части дохода.

Если у должника несколько невыполненных обязательств, то вычет будет произведен в размере 40%.

Значит, должнику будет сохранено 50% минимальной месячной зарплаты плюс 70% или 60% чистой оставшейся суммы дохода в случае взыскания долга. Если на иждивении должника зарегистрированы несовершеннолетние дети, занесенные в налоговую книжку Службы госдоходов как иждивенцы (в системе EDS VID), то на каждого будет оставаться дополнительно по 15% минимальной месячной зарплаты.

Однако действует ограничение: сумма на несовершеннолетних детей-иждивенцев не может превышать 50% минимальной месячной заработной платы...

1 Хозяйственная деятельность

Прежнее регулирование ограничивало возможности должников заниматься экономической деятельностью, так как удержания из доходов должника от хозяйственной деятельности производились в размере 100%.

Новая норма указывает: если единственным источником дохода должника являются средства, полученные от других лиц в рамках зарегистрированной экономической деятельности, то применяются те же положения о взыскания, что и на заработную плату. Эта норма уже вступила в силу 18 июля 2024 года.

2 Административное взыскание

Ранее закон предусматривал, что при взыскании иных видов алиментов (например, на содержание совершеннолетнего ребенка или родителей), либо неуплаченного штрафа за административное правонарушение, либо возмещения вреда, причиненного потерпевшему по уголовному делу, удерживалось 50% суммы чистого дохода должника с сохранением половины минимального размера оплаты труда и 15% за каждого ребенка, зарегистрированного в налоговой книжке в качестве иждивенца (статья 594 УПК, часть 1-я, пункт 2).

ПРИМЕР. Если чистая зарплата должника, с которого взимается неуплаченный штраф за административное правонарушение, составляет 1 000 евро и один ребенок зарегистрирован как иждивенец, то ранее после вычетов ему оставалось 500 евро.

С 1 октября должнику будет оставаться 836,50 евро, а погашение долга составит 163,50 евро...

3 Взыскание задолженности по алиментам

Если у отца ребенка, имеющего долг по алиментам, чистая зарплата составляет 1 000 евро и один ребенок зарегистрирован как иждивенец, то ранее после вычетов у него оставалось 455 евро.

С 1 октября должнику, независимо от вида долговых обязательств, останется 836,50 евро, а на погашение долга будет направлено 163,50 евро. Ему остается половина минимальной зарплаты плюс 15% на ребенка-инждивенца и 70% от остальных доходов после удержания части алиментов.

4 Потребительские кредиты, коммунальные платежи, налоговая задолженность и другие виды долгов

Ранее при взыскании других видов долгов удерживалось 30% чистого дохода должника с сохранением 100% минимальной заработной платы и 15% за каждого ребенка.

ПРИМЕР. Если у должника, с которого взыскивается потребительский кредит или долг за коммунальные услуги, чистая зарплата составляет 1 000 евро и один ребенок зарегистрирован как иждивенец, у него оставалось 805 евро. С 1 октября должнику остается сумма в размере 836,50 евро, а погашение составит 163,50 евро...

5 Взыскание нескольких долгов

Если у должника накопилось несколько судебных решений по взысканию задолженности, то независимо от вида задолженности удержания будут производиться в большем размере - 40% от чистого дохода, который превысит половину минимального размера заработной платы, плюс по 15% за каждого ребенка-иждивенца.

ПРИМЕР. Если у должника, с которого взыскивается задолженность по алиментам и потребительскому кредиту, чистая зарплата составляет 1 000 евро и один ребенок зарегистрирован как иждивенец, то после вычетов ему оставалось 455 евро.

С 1 октября должнику остаются 782 евро, и 218 евро пойдут на погашение долга...

Ищи, кому выгодно

Ранее в более выгодном положении находились должники с низкими доходами, поскольку им в любом случае сохранялось 100% минимальной брутто-зарплаты (700 евро в 2024 году). Теперь им придется больше выплачивать в счет погашения долга.

По задумке законодателей, должникам станет выгоднее легализовать все доходы, выплачивать все социальные взносы, чтобы обеспечить себе социальные гарантии.

Законодатели только не учли, что среди должников - большая группа жителей, которые действительно получают минимальную зарплату или пенсию в том же размере и даже менее. У них останется средств менее, чем предусмотрено нормами риска бедности. Но этих людей, похоже, законодатели уже списали со счетов...

кстати

На учете присяжных судебных исполнителей (ZTI), по данным на начало 2024 года, находилось в общей сложности 910 000 исполнительных дел на общую сумму задолженностей более 5,7 млрд. евро (из них 68 802 неисполненных исполнительных дела о взыскании алиментов)...

вопрос - ответ

Порядок вычетов

V Каким образом с жителей будут взиматься суммы на погашение долгов?

- Если в рамках одного исполнительного листа взыскание долга распространяется на оплату труда и приравненные к ней доходы, то судебный исполнитель по просьбе должника дает распоряжение финансовому учреждению (банку) сохранять на счету должника, на который он получает зарплату и приравненные к ней доходы, средства в размере, который остается после указанных в законе вычетов...

V А с пенсий и пособий?

- Изменения в законе относительно размера удержаний в счет долга также распространяются на выплаты Государственного агентства социального страхования (VSAA) – все виды пенсий (кроме пенсии по случаю потери кормильца), пособия по болезни, по безработице, родительские пособия, пособия по отцовству и материнству, а также страховые выплаты.

Начиная с выплат, произведенных в октябре, VSAA будет дополнительно рассчитывать вычеты из разницы между суммой пенсии (пособия) после удержания налогов и суммой, подлежащей удержанию, которая составляет 50% минимальной месячной заработной платы и дополнительно 15% минимальной заработной платы за каждого несовершеннолетнего ребенка, состоящего на иждивении...

(!) В случае неясностей обращайтесь к судебному приставу, у которого находится дело о взыскании долга. По поводу расчета отчислений от услуг VSAA задавайте вопросы по электронному адресу:

konsultaciju@vsaa.gov.lv