О налогообложении, если несовершеннолетний ребенок выполняет работу

Моя несовершеннолетняя дочь время от времени участвует в съемках различных рекламных роликов, что занимает несколько часов ее времени. За такую работу она получает 20 евро. Так как она несовершеннолетняя, то трудовой договор подписала я. Но я не состою в трудовых отношениях. В результате государство взыскало с меня 67,79 евро социального налога, т. е. социальный налог с полной месячной минимальной заработной платы. Получается, если бы я где-то работала, я бы платила социальный налог со своей зарплаты, но мне не пришлось бы платить за полученные дочерью 20 евро?

Из вашего вопроса не понятно, какой тип договора с вами заключен, но следует отметить, что обычно в таких ситуациях заключается договор авторского вознаграждения (гонорара) или договор подряда, тогда зарплатные налоги рассчитывают соответствующим образом и уплачивают за вас организаторы съемок до выплаты вам гонорара, не создавая вам дополнительных обязанностей.

Служба государственных доходов, исходя из предоставленных организаторами съемок данными о сотрудниках, не может предусмотреть, будет это полная или неполная занятость, которой устанавливаются полноценные трудовые правоотношения и соответственно производятся все обязательные налоговые платежи.

В дальнейшем обращайте внимание на содержание заключаемого договора, чтобы иметь возможность заключить альтернативный договор, например договор подряда, в котором есть пункт о том, что заказчик выплачивает исполнителю вознаграждение в размере 20 евро после уплаты налогов.

По договору подряда одна сторона обязуется выполнить заказ другой стороне за определенное вознаграждение. Следовательно, формально вы не будете являться работником соответствующего юридического лица, но о вас будет подано корректное сообщение - физическое лицо, с которым компания заключила договор подряда.