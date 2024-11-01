За проект проголосовали 36 депутатов, против - 10, воздержались - 40. Несколько членов фракции "Новое Единство" голосовали против, а формирующие правительство партии "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян воздержались.

Такой результат голосования означает, что законопроект не передается в комиссии для дальнейшего рассмотрения, то есть он отклонен.

По мнению партии "Стабильности!", поправки к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений были бы необходимы, "чтобы продемонстрировать солидарность с латвийским обществом и обеспечить социальную справедливость".

Депутат Алексей Росликов в ходе дебатов заявил: "Глава комиссии Сейма сейчас получает около 7000 евро в месяц. Неужели хоть один глава комиссии что-то потеряет или не выиграет, если не получит прибавки к зарплате в 170 евро в следующем году? На мой взгляд, при зарплате 7000 евро добавленные 170 евро, коллеги, не должны играть большой роли в вашей жизни. На мой взгляд, решением президиума Сейма, что [наши зарплаты] все же вырастут на 2,6 процента, мы еще раз показываем обществу - о, эта сотня моя, я ее не упущу, обязательно возьму, если есть такая возможность ".

В следующем году повышение зарплат депутатов Сейма, как и в государственном управлении, будет ограничено 2,6%. Решение не замораживать зарплаты депутатов было рассмотрено и совместно принято президиумом Сейма.

(Latvijas Avīze)