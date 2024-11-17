NYT: Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS

По данным издания, речь идет об американских баллистических ракетах системы ATACMS, дальность которых достигает 300 километров.

По словам собеседников NYT, это оружие, скорее всего, будет первоначально применено украинскими силами против российских и северокорейских войск для защиты позиций ВСУ в Курской области.

Как пишет NYT, российские военные собираются начать крупное наступление, в котором примут участие около 50 000 солдат, включая северокорейские войска, на укрепившиеся украинские позиции в Курской области с целью вернуть всю российскую территорию, захваченную украинцами в августе.

Украинцы могут использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по скоплениям российских и северокорейских войск, ключевым единицам военной техники, узлам логистики, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России.

Это поможет Киеву снизить эффективность российско-северокорейского наступления, пишет издание.

Решение Байдена за два месяца до окончания его пребывания в должности президента и вступления на пост Дональда Трампа — это серьезное изменение в политике США, пишет NYT.

С самого начала поставок американского оружия Киеву Вашингтон запрещал наносить удары по российским тылам, опасаясь, что это приведет к опасной эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом. И сейчас некоторые американские чиновники сказали NYT о своих опасениях по поводу того, что применение Украиной американских ракет на территории России может побудить Путина предпринять ответные силовые действия против США и их партнеров по коалиции.

Однако другие собеседники издания заявили, что считают эти опасения преувеличенными.

Что известно о ракетах ATACMS

Ракеты ATACMS разрабатывались с конца 1970-х годов, а их боевой дебют состоялся во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, где они показали себя как очень эффективное оружие.

Хотя в СМИ ATACMS часто называют дальнобойными ракетами, это не совсем правильно. Их радиус действия действительно намного больше, чем у высокоточных ракет GMLRS (Украина использует GMLRS с лета 2022 года), которые бьют примерно на 90 км.

Но баллистические ракеты ATACMS формально относятся к классу оперативно-тактических ракет — вместе с GMLRS, российскими «Точкой У» и «Искандером» или украинской «Ольхой».

Дальность баллистических ракет малой дальности, следующих после оперативно-тактических, начинается от 500 км. Однако дальность ATACMS в 300 километров могла бы позволить ВСУ поражать уже стратегические цели и оказать влияние на исход войны.

ATACMS и GMLRS запускают из тех же пусковых установок HIMARS и M270 MLRS. Только при использовании баллистической ракеты вместо пускового контейнера с шестью небольшими ракетами используют контейнер с одной большой.

Ракеты ATACMS нужны Украине, чтобы иметь возможность поражать командные пункты, склады и перевалочные центры в глубине российской обороны.

В таком случае намного более уязвимыми окажутся российские позиции на оккупированных Москвой украинских территориях на юге, в том числе в Крыму.