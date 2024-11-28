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Нынешнее сокращение населения Латвии предсказывали ещё при Улманисе: эксперты

© LETA 28 ноября, 2024 11:14

Новости Латвии 0 комментариев

В 1935 году руководитель Рижского статистического бюро Эрнест Булмеринк сделал прогнозы о численности населения Латвии в 2000 году. По его подсчетам, при условии сохранения без изменений трех определяющих демографические процессы величин - рождаемости, смертности и миграции - в Латвии на рубеже веков проживали бы 1,78 млн человек. Но на случай продолжения негативных тенденций того времени прогноз был еще более жестким - всего 1,55 млн.

В начале этого года в Латвии проживало 1,87 млн, то есть гораздо больше, чем прогнозировал Булмеринк. С одной стороны, это наглядно показывает, как трудно предсказать будущее: и правда, как мог статистик ульманского периода включить в расчеты огромные изменения численности и состава населения, принесенные Второй мировой войной и советской оккупацией?

Но, с другой стороны, подсчеты Булмеринка свидетельствуют и о том, что сегодняшнее беспокойство по поводу негативных демографических процессов - не новость.

В последние недели тревогу вновь вызвали известия об очень низком количестве новорожденных: по данным Центрального статистического управления, в этом году до конца сентября родилось 9716 детей и впервые за девять месяцев года эта цифра не превысила десяти тысяч.

Эксперты по вопросам популяции ООН подсчитали: даже если Латвии удастся сразу повысить коэффициент рождаемости с нынешних 1,36 до 2,1 и добиться нулевой нетто-миграции, из-за возрастной структуры общества численность населения так же продолжит сокращаться и через каких-то 40 лет стабилизируется у отметки 1,65 млн.

"Есть ожидания, и есть реальный результат, которого можно достичь", - говорит Илмар Межс, который уже много лет изучает демографию Латвии. "Можно немного улучшить эти вещи, процентов на десять-пятнадцать. Невозможно удвоить. Мы не можем поднять Латвию на уровень Африки. Наши ожидания должны быть в пределах реальности в рамках ЕС, потому что никто не готов идти назад в XIX столетие".

Однако примерно в последние десять лет у Латвии были и достижения в стимулировании рождаемости, что свидетельствует о том, что политический выбор может иметь положительное влияние.

(Ir)

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