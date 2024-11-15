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Нулевой рост: перспективы латвийской экономики в прогнозе от Еврокомиссии на следующий год

Редакция PRESS 15 ноября, 2024 13:52

Новости Латвии 0 комментариев

В последних экономических прогнозах Еврокомиссии сделано предположение, что внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в этом году останется неизменным.

Этот прогноз хуже сделанного Еврокомиссией в мае, когда ожидалось, что экономика Латвии в 2024 году вырастет на 1,7%.

В обнародованных в пятницу прогнозах Еврокомиссия предполагает, что ВВП Латвии в следующем году вырастет на 1%, а не на 2,6%, как прогнозировалось ранее.

Уровень инфляции в Латвии в этом году оценивается в размере 1,2%, а в следующем году рост согласованного индекса потребительских цен прогнозируется в размере 2,2%.

Дефицит бюджета Латвии в этом году прогнозируется в размере 2,8% ВВП, а в следующем году предполагается его увеличение до 3,2% ВВП.

В докладе Еврокомиссии сказано, что экономика Латвии в 2024 году переживает стагнацию. Потребительские расходы населения еще не восстановились, несмотря на выраженный рост зарплат, а государственные расходы остаются высокими с учетом дополнительных расходов на здравоохранение и исследования.

При этом комиссия прогнозирует, что экономика Эстонии в этом году сократится на 1%, а в следующем году ожидается ее рост на 1,1%. Инфляция в Эстонии и в этом, и в следующем году прогнозируется на уровне 3,6%.

В этом году рост в странах Балтии ожидается лишь в Литве - на 2,2%, а в следующем году рост ВВП этой страны ускорится до 3%. Инфляция в Литве в этом году прогнозируется на уровне 0,9%, а в следующем - на уровне 1,7%.

Согласно прогнозам Еврокомиссии по осенней экономике, в этом году в экономике ЕС ожидается рост на 0,9%, а в следующем году - на 1,5%. Рост экономики еврозоны в этом и следующем годах составит 0,8% и 1,3% соответственно.

Инфляция в ЕС в этом году прогнозируется на уровне 2,6%, в следующем году ожидается ее снижение до 2,4%, а в еврозоне в соответствии с прогнозами Еврокомиссии она составит соответственно 2,4% и 2,1%.

"В результате постепенного оздоровления экономики ЕС в следующем году по мере увеличения потребления рост должен ускориться, чему будут способствовать повышение покупательной способности и рекордно низкий уровень безработицы, а также ожидаемое улучшение инвестиционной среды. Однако, учитывая нынешнюю геополитическую неопределенность и многочисленные риски, нам нельзя быть беспечными. Мы должны решать долгосрочно существующие структурные проблемы, увеличивать производительность и обеспечивать, чтобы экономика ЕС в целом сохраняла конкурентоспособность в мировом масштабе. Очень важно, чтобы страны-участницы реализовали все предусмотренные механизмами оздоровления и устойчивости реформы и инвестиции, а также сократили государственные долговые обязательства в соответствии с новыми фискальными правилами", - отметил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

В этом году Еврокомиссия прогнозирует самый стремительный рост ВВП на Мальте (+5%), далее следуют Хорватия и Кипр (по +3,6%), Испания (+3%), а также Словакия и Литва (по +2,2%). Спад в этом году ожидается в Германии (-0,1%), Финляндии (-0,3%), Ирландии (-0,5%), Австрии (-0,6%) и Эстонии.

Ежегодно весной и осенью Еврокомиссия публикует два всеобъемлющих прогноза и два промежуточных - зимой и летом. Промежуточные прогнозы включают годовой и квартальный ВВП и инфляцию за текущий и следующий год во всех странах-участницах, а также по ЕС и еврозоне в целом.

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