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Ну теперь турист попрёт: в Индии хотят запретить официантам мочиться и плевать в еду клиентов

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 17:50

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Власти индийского штата Уттар-Прадеш запретят сотрудникам кафе и ресторанов мочиться на подаваемую клиентам еду, а также плевать в нее и практиковать иные "антисанитарные действия", сообщает журнал India Today.

«В ответ на участившиеся случаи плевков и испражнения в подаваемую еду правительство штата Уттар-Прадеш под руководством премьера Йоги Адитьянатха намерено ввести два новых постановления, направленных на борьбу с антисанитарными практиками», — пишет издание.

В правительстве штата подчеркнули, что за соответствующие нарушения санитарных норм для индийцев будут установлены «строгие наказания».

Отмечается, что время от времени новости об антисанитарных практиках появляются на страницах азиатских СМИ. Так в 2020 году повара малайзийского пятизвездочного отеля уволили за то, что он плевал в еду китайских постояльцев из ненависти к ним. Он также публиковал в своих социальных сетях соответствующие расистские посты.

Уттар-Прадеш это огромный хиндуязычный штат рядом с Дели. Там расположены популярные туристические достопримечательности Тадж-Махал в Агре, мировая столица антисанитарии Варанаси, Аллахабад, где проводится главное индуистское мероприятие Кумбха Мела, а также Айодхья, Сарнатх, Лакхнау и прочие уникальные места.
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