Ну теперь турист попрёт: в Индии хотят запретить официантам мочиться и плевать в еду клиентов

«В ответ на участившиеся случаи плевков и испражнения в подаваемую еду правительство штата Уттар-Прадеш под руководством премьера Йоги Адитьянатха намерено ввести два новых постановления, направленных на борьбу с антисанитарными практиками», — пишет издание.

В правительстве штата подчеркнули, что за соответствующие нарушения санитарных норм для индийцев будут установлены «строгие наказания».

Отмечается, что время от времени новости об антисанитарных практиках появляются на страницах азиатских СМИ. Так в 2020 году повара малайзийского пятизвездочного отеля уволили за то, что он плевал в еду китайских постояльцев из ненависти к ним. Он также публиковал в своих социальных сетях соответствующие расистские посты.

Уттар-Прадеш это огромный хиндуязычный штат рядом с Дели. Там расположены популярные туристические достопримечательности Тадж-Махал в Агре, мировая столица антисанитарии Варанаси, Аллахабад, где проводится главное индуистское мероприятие Кумбха Мела, а также Айодхья, Сарнатх, Лакхнау и прочие уникальные места.

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