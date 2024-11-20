Новые тарифы и цены: на что ждём повышения?

Вода подорожает

Предприятие столичного самоуправления ООО RIgas Udens (RU) планирует повысить тарифы на услуги водоснабжения, о чем был в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) был подан проект тарифов.

С 2025 года тариф на водоснабжение может быть 1,28 евро за кубометр вместо 1,27 евро (+0,79%) и далее, с июня 2026-го - до 1,30 евро за кубометр (+1,56%).

Тариф на канализацию со следующего года планируется увеличить с 1,03 до 1,06 евро за кубометр (+2,91%) и до 1,09 евро за кубометр (+2,83%) с июня 2026-го.

Изменение тарифов предприятие объясняет увеличением капитальных затрат.

RU предоставляет услуги водоснабжения и услуги по сбору и очистке сточных вод в Риге и окрУге: Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаве.

Напомним, что с 1 июня этого года RU уже повышало тарифы на услуги водоснабжения - на 7,5%: на услуги водоснабжения - на 8,5%, до 1,27 евро за кубометр без PVN (21%), а услуги канализации - на 6,2%, до 1,03 евро за кубометр без PVN.

Также было обещано, что новые тарифы будут действовать до 31 мая 2026 (!) года.

Кстати, в 2023 году оборот RU составил 76,448 млн. евро, что на 16,3% больше 2022-го, а прибыль предприятия увеличилась на 45,9% - до 7,533 млн. евро.

Автоводители, готовьтесь к расходам!

CSDD планирует повысить цены на услуги – и существенно

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) планирует с 1 января следующего года повысить цены на ряд востребованных услуг (техосмотр, экзамены по вождению, номера с желаемой комбинацией цифр, сдача экзаменов и т. д.).

Новый прейскурант

* Стоимость техосмотра для автомобилей категории M1 (легковых) - 34,1 евро (ранее 31,59, + 8%). Причем дирекция планирует отменить наклейки.

* Стоимость техосмотра для транспортных средств:

- категории N3 (грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн) будет 72,18 евро (ранее 51,58, + 40%);

- категории M3 (автобусов с полной массой более 5 тонн) - 71,18 евро (ранее - 52,38, + 36%).

Причиной такого резкого подорожания техосмотра автобусов и грузовиков в CSDD называют введение требований директивы Евросоюза к станциям техосмотра, а также то, что большие машины требуют больше времени на осмотр.

* Стоимость сдачи экзаменов на права категорий A и B - 35,82 евро (ранее - 29,85, + 20%).

* Плата за определение технических данных автомобиля и сравнение номеров агрегатов - 19,25 евро (ранее - 14,42, + 33%).

* Плата за выбор номера по желанию с определенной комбинацией цифр - 983,47 евро (сейчас - 413,22).

Новые цены еще ждут утверждения Комиссии регулирования общественных услуг, а затем Кабинета министров...

Автомобильная ассоциация - против

Представители Автомобильной ассоциации отмечают, что ранее, во время пандемии и позже, цены на услуги CSDD и так существенно повысились и индексация услуг была проведена недавно. А Совет по конкуренции указал, что в Латвии самые высокие цены на подобные услуги в Балтии, причем в Литве и Эстонии техосмотр проводится реже.

Экзамены же по вождению стали настолько дорогими - как в школах, так и в CSDD, что молодой человек не может получить водительские права, не имея от 800 до 1 000 евро. Тем временем в Латвии растет нехватка водителей, и больше всего - водителей грузовиков и автобусов.

Также со следующего года будут повышены акцизы, налог на эксплуатацию транспорта, налог на использование легковых транспортных средств предприятиями и пошлина на пользование дорогами или ставки виньеток, что заметно приведет к увеличению себестоимости продуктов.

В Ассоциации автомобилистов Латвии заметили, что организацию не поставили в известность о предстоящем повышении цен...

КСТАТИ. CSDD является государственным акционерным обществом, которое регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит техосмотр автомобилей и оказывает другие услуги автоводителям. Держателем долей капитала CSDD является Министерство сообщения.

В прошлом году оборот CSDD составил 60,023 млн. евро, увеличившись на 13,8% по сравнению с 2023-м, а прибыль уменьшилась на 39,8% - до 3,953 млн. евро...

Документы кусаются

Обещают поднять цены на оформление удостоверений личности

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) объявило о повышении платы за выдачу паспортов с 2025 года, а дальше - и с 2026-го. Соответственно, и плату за оформление eID-карты. Причина повышения пошлин - необходимость компенсировать нехватку средств в госбюджете, приоритет которого — оборона и безопасность.

В данное время пошлина за оформление паспорта в течение 10 дней без применения льгот составляет 34 евро, двух дней – 60 евро; за оформление eID-карты - 15 и 30 евро соответственно. Причем повышение стоимости услуг уже произошло в этом году.

Напомним, что PMLP планировало увеличить государственную пошлину за выдачу паспорта еще в начале этого года с 30 до 60 евро, ссылаясь на внедрение нового дизайна паспортов, новые меры безопасности, поддержание системы оборота документов и другие расходы. Но общество возмутилось, президент народ поддержал - и цена паспорта выросла всего лишь до 34 евро.

Сейчас решено увеличить плату в два этапа – с 2025 и 2026 года. С начала следующего года стоимость изготовления паспорта повысится на 10 евро - до 44 евро, а с 2026-го увеличится еще на 6 евро и составит 50 евро.

За изготовление eID-карты: в 2025 году ее оформление будет стоить 25 евро, в 2026-м - 31 евро.

Вместе с тем после повышения цен сохранятся льготы для юных жителей до 20 лет, пенсионеров, лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп. Сейчас для них выдача паспорта в течение десяти рабочих дней стоит 15 евро, в течение двух рабочих дней — 30; а eID-карты - соответственно 5 и 15 евро.

Обещают, что для льготных групп пошлина за изготовление eID-карты в течение 10 дней возрастет на 5 евро.

МВД сообщает, что PMLP планирует повысить пошлины за выдачу виз и обслуживание иностранцев. Сейчас стоимость подачи заявления на Шенгенскую визу в основном составляет 90 евро, новые расценки пока не объявляются.

В этот раз изменения пошлин не связаны с какими-либо нововведениями: типа нового дизайна или дорогой бумаги и т. д, - говорится в пресс-релизе МВД. Причину срочного повышения цен объясняет министр внутренних дел Рихардс КОЗЛОВСКИС:

- Осознание обязанностей отрасли внутренних дел привело к пониманию, что сокращение расходов не должно происходить за счет общественной безопасности — повседневных задач, таких как контроль оборота наркотиков, который осуществляет Государственная полиция, патрулирование на границе, техническое обслуживание и заправка транспортных средств Государственной пожарно-спасательной службы, выезды на вызовы и другие объективные нужды. Поэтому при формировании бюджета на 2025 год в сфере внутренних дел было критически важно найти дополнительные источники финансирования, чтобы обеспечить непрерывность всех этих процессов...

И нашли – опять за счет жителей...

Тепло и недёшево

Такие разные цены на обогрев

Жителей, потребителей теплоэнергии, в конце лета порадовали, что цены на услугу в основном снижаются и зимой жители будут получать не такие огромные счета, как раньше. В столице, например, АО R?gas siltums с 15 октября на 10% снизило тарифы на отопление на предстоящий отопительный сезон. Новый тариф - 74,17 евро/МВтч без НДС (12%) - на 15% ниже прошлогоднего.

С учетом цен на топливо и электроэнергию поставщики тепла периодически меняют тарифы. Комиссия по регулированию общественных услуг с 1 ноября 2024 года утвердила заявки некоторых поставщиков тепла.

Так, тарифы на отопление в городах Латвии с 1 ноября будут такие (без НДС) – в евро/MWh:

Даугавпилс - 63,12;

Тукумс – 65,13;

Валмиера – 68,91;

Юрмала – 69,99;

Елгава – 71,61;

Гулбене – 72,99;

Ливаны - 75,71;

Вентспилс – 75,88;

Екабпилс – 80,92;

Лиепая – 83,21;

Резекне – 88,79.

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА