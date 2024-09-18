По мнению партии, новые избирательные бюллетени могут быть введены на следующих выборах в Сейм, которые состоятся в 2026 году.

Государственное агентство регионального развития (ГАРР), отвечающее за подготовку избирательных систем, отмечает, что нынешние бюллетени несовершенны, так как избиратели часто допускают ошибку - ставят минус в ромбике напротив кандидата вместо того, чтобы вычеркнуть его фамилию.

В бюллетене нового образца можно будет поставить любой знак в зеленом квадрате, если кандидат особенно нравится избирателю, или в красном квадрате, если кандидат ему не нравится. Неважно, поставит ли избиратель точку, плюс или минус в квадрате определенного цвета или даже полностью закрасит его, поскольку автоматическая счетная машина будет считать правильной и действительной любую отметку, сделанную в квадрате этого цвета.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) считает, что введение новых бюллетеней сделает процедуру голосования проще и понятнее для избирателей, а отметки в бюллетенях будут гораздо быстрее и легче считываться.

Председатель ЦИК Кристине Саулите сообщила, что состоялось тестирование новых бюллетеней, и участникам, в том числе пожилым людям, они понравились. Сегодня бюллетени протестировали и депутаты комиссии.

Большинство членов парламентской комиссии решило поддержать предложенные ЦИК поправки к закону. ЦИК хочет, чтобы поправки вступили в силу к концу октября.

