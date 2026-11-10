За месяц продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,1%. Наиболее заметно выросли цены на свежие и охлаждённые плодовые овощи — на 9,8%, главным образом помидоры и огурцы. После окончания акций подорожали растительные масла — на 6%, сыр — на 1,2%, кофе — на 1,4%, готовые блюда — на 1,6%.

В то же время скидки снизили цены на сушёную, солёную и копчёную свинину — на 4,2%, свежие и охлаждённые листовые и стеблевые овощи — на 10,7%, другие мучные кондитерские изделия — на 2,1%, свежее, охлаждённое и замороженное мясо — на 0,9%, хлеб — на 0,8%, другие сахаристые кондитерские изделия и десерты — на 3,8%. Из-за сезонных факторов подешевел картофель — на 8,8%. Снизились также цены на другие свежие и охлаждённые овощи — на 5,3%, свежие цитрусовые — на 8,8%.

Средний уровень цен на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 1,1%. В частности, на 2,2% подорожало отопление, на 1,7% — электроэнергия, на 0,7% — обслуживание жилья, на 0,8% — вывоз мусора.