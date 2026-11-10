Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев был на 3,1% выше, чем за предшествующие 12 месяцев. За месяц товары подорожали на 0,3%, услуги — на 0,4%. В годовом сравнении цены на товары выросли на 2,4%, на услуги — на 4,8%.
По данным статистического управления, в октябре по сравнению с сентябрём сильнее всего на изменение цен повлияли транспорт, а также расходы на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива — вклад каждой из этих групп составил по 0,2 процентного пункта. Снизили общий показатель цены на услуги ресторанов и размещения, а также товары и услуги для отдыха, спорта и культуры — вклад каждой группы составил минус 0,1 процентного пункта.
Что подорожало и подешевело за месяц
За месяц продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,1%. Наиболее заметно выросли цены на свежие и охлаждённые плодовые овощи — на 9,8%, главным образом помидоры и огурцы. После окончания акций подорожали растительные масла — на 6%, сыр — на 1,2%, кофе — на 1,4%, готовые блюда — на 1,6%.
В то же время скидки снизили цены на сушёную, солёную и копчёную свинину — на 4,2%, свежие и охлаждённые листовые и стеблевые овощи — на 10,7%, другие мучные кондитерские изделия — на 2,1%, свежее, охлаждённое и замороженное мясо — на 0,9%, хлеб — на 0,8%, другие сахаристые кондитерские изделия и десерты — на 3,8%. Из-за сезонных факторов подешевел картофель — на 8,8%. Снизились также цены на другие свежие и охлаждённые овощи — на 5,3%, свежие цитрусовые — на 8,8%.
Средний уровень цен на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 1,1%. В частности, на 2,2% подорожало отопление, на 1,7% — электроэнергия, на 0,7% — обслуживание жилья, на 0,8% — вывоз мусора.
Товары и услуги для дома за месяц подорожали на 1%. В основном после окончания акций выросли цены на мебель, а также чистящие и моющие средства для дома.
В транспортной группе цены выросли на 1,6%, главным образом из-за подорожания авиаперевозок пассажиров. Также подорожали обслуживание и ремонт личного транспорта, а также пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Топливо стало дороже на 0,2%: автогаз — на 9,2%, дизельное топливо — на 0,1%. Бензин, напротив, подешевел на 0,2%.
В сфере информации и связи средний уровень цен за месяц вырос на 0,7%. Подорожали мобильные телефоны и компьютеры.
В группе товаров и услуг для отдыха, спорта и культуры цены снизились на 0,6%. Это произошло главным образом из-за удешевления комплексных услуг для отдыха, товаров для домашних животных и книг. При этом подорожали услуги кинотеатров, театров и концертных площадок.
Услуги ресторанов и размещения за месяц подешевели в среднем на 2,5%. Стоимость проживания в гостиницах снизилась на 11,5%. При этом услуги питания подорожали: цены в ресторанах и кафе выросли на 0,4%, в столовых, кафетериях и учебных заведениях — на 0,2%.
Цены на товары и услуги личного ухода, социальной защиты и других категорий за месяц снизились на 1,1%. Наиболее заметно подешевели товары и принадлежности для личного ухода — преимущественно под влиянием скидок.
В остальных группах потребительских расходов за месяц заметнее всего подорожали одежда, виноградное вино, услуги лучевой диагностики и медицинских лабораторий. Обувь, напротив, стала дешевле.
Как изменились цены за год
В октябре по сравнению с октябрём 2025 года сильнее всего на рост цен повлияла транспортная группа — прежде всего топливо, вклад которого составил 1,7 процентного пункта. На жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива пришлось ещё 1,1 процентного пункта. Заметный вклад внесли также товары и услуги для отдыха, спорта и культуры — 0,5 процентного пункта, алкогольные напитки и табачные изделия — 0,3 процентного пункта. Сдерживало общий рост снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки: вклад этой группы составил минус 1,2 процентного пункта.
За год продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 5,3%. Больше всего снизились цены на хлеб — на 7,4%, сливочное масло — на 22,8%, обезжиренное молоко — на 18,7%, свежее, охлаждённое и замороженное куриное мясо — на 8,2%, мясные изделия — на 5,5%.
Подешевели также кофе — на 7%, сыр — на 5%, свежее, охлаждённое и замороженное мясо свинины — на 6,1%, свежие косточковые и семечковые плоды — на 21,4%, йогурт и аналогичные продукты — на 5,8%, картофель — на 17,8%, другие свежие фрукты — на 22,8%, шоколад — на 6,9%, сушёное, солёное и копчёное мясо — на 5,2%, свежие и охлаждённые листовые и стеблевые овощи — на 18%, растительные масла — на 9,9%, свежие финики, инжир и тропические фрукты — на 10,6%, свежие цитрусовые — на 19%, яйца — на 9,6%.
В то же время свежие и охлаждённые плодовые овощи подорожали на 7,5%, сушёная, солёная и копчёная рыба — на 31,8%, варенье и мёд — на 5,7%.
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 4,2%. Табачные изделия подорожали в среднем на 12%, крепкие алкогольные напитки и ликёры — на 1,4%. Пиво подешевело на 4%.
Жильё, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива за год подорожали в среднем на 6,8%. Отопление стало дороже на 6,8%, электроэнергия — на 6,1%, природный газ — на 16,8%, твёрдое топливо — на 12,2%. На 5,1% выросла плата за обслуживание жилья, на 5,8% — стоимость водоснабжения, на 7,7% — канализационных услуг, на 7,6% — вывоза мусора. Услуги по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности жилья подорожали на 5,6%.
В сфере здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,5%. Подорожали стоматологические, амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги, лекарства, услуги лучевой диагностики и медицинских лабораторий.
В транспортной группе цены за год выросли в среднем на 12,8%, главным образом из-за подорожания топлива — на 34,5%. Дизельное топливо стало дороже на 38,1%, бензин — на 27,9%, автогаз — на 12,9%. Также выросли цены на обслуживание и ремонт личного транспорта, пассажирские автомобильные и авиаперевозки. Подержанные автомобили, запасные части и принадлежности для личного транспорта, напротив, подешевели.
Товары и услуги для отдыха, спорта и культуры за год подорожали в среднем на 4,5%. Выросли цены на комплексные услуги для отдыха, газеты и периодические издания, ветер
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