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Новое рижское колесо обозрения испытали на прочность: как это было?

Редакция PRESS 5 февраля, 2025 19:27

Для настроения 0 комментариев

Новое рижское колесо обозрения прошло решающий тест на прочность! Для проверки его надежности использовали бутылки с водой латвийского производителя «Venden», вес которых превысил 18 тонн, и это стало важным шагом в финальной стадии установки, сообщили представители реализатора проекта «RPR Operators».

Ожидается, что это колесо высотой 65 метров, расположенное на левом берегу Даугавы, откроется для первых посетителей уже в первом квартале этого года.

В компании RPR Operators, которая реализует проект, сообщили, что тестирование колеса с бутылками, которые заменяли пассажиров, прошло успешно. В общей сложности на колесе разместили около тысячи бутылок, а вес нагрузки составил более 18 тонн.

«Тесты завершены успешно, и теперь мы ждем экспертного заключения, чтобы как можно скорее приветствовать наших первых пассажиров!» — радостно отметил Димитрий Успенскис, член правления RPR Operators.

Ожидается, что колесо обозрения не только станет новой визитной карточкой Риги, но и предложит уникальные условия для комфортного отдыха в любое время года. В кабинах установлены системы отопления и кондиционирования, а все вместе они смогут принять до 240 человек — по восемь в каждой кабине.

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