В полицейских машинах установлены POS-терминалы, которые позволяют гражданам удобно и быстро оплачивать штрафы за нарушения ПДД сразу после принятия решения с помощью платежной карты.

Жителям предлагается оплатить штраф платежной картой, чтобы избежать ситуаций, когда платеж ошибочно осуществляется на другой номер счета. А бывает, водители забывают это сделать и задолженность попадает к коллекторам. Также существует вероятность того, что при вводе необходимой информации в пункте назначения платежа будет допущена ошибка и платеж будет неправильно направлен.

Выбирая оплату платежной картой, граждане облегчают процесс оплаты штрафов, к тому же это происходит безопасно и эффективно. ГП предлагает гражданам самим задавать вопросы сотрудникам правоохранительных органов о проведении платежей с использованием платежной карты.

ГП призывает водителей ответственно участвовать в дорожном движении, соблюдать правила дорожного движения, избегая при этом нарушений, а также заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

