Новая партия Элксниньша обещает защищать интересы региона и уважать этническое многообразие

В субботу утром в Даугавпилском университете собрались сотни человек на собрание по учреждению новой партии. Среди них были избранные от списка "Согласия" в Даугавпилскую думу депутаты Валерий Кононов, Анатолий Гржибовский, Виктория Споране-Худоян, Дмитрий Валайнис и Наталья Кожанова, а также нынешние депутаты думы от "Нашей партии" - экс-мэр Даугавпилса Игорь Прелатов и Ливия Янковска, руководитель Даугавпилского латышского общества.

Кроме того, на учредительном собрании партии был бывший сопредседатель "Согласия" Андрис Морозов, недавно заявивший о выходе из "Согласия".

В программе новой партии Sarauj, Latgale! говорится, что цель ее деятельности - защита интересов Латгалии и ее жителей, улучшение их качества жизни, поощрение социально-экономического развития региона, в том числе создание рабочих мест, а также сохранение культурного наследия и уникальной идентичности региона. Партия обязуется обеспечить прозрачность управления, укреплять региональные самоуправления, способствовать активному диалогу с правительством и самоуправлениями других регионов, а также способствовать устойчивому развитию Латгалии, учитывая ее географические, экономические и культурные особенности.

Программа партии разделена по пунктам на шесть направлений: защита интересов Латгалии, экономическое развитие, социальная политика, культура и идентичность, диалог и сотрудничество с обществом, а также экологическая устойчивость.

"Мы убеждены: чтобы наша страна была сильной и безопасной, чтобы она могла процветать и существовать веками, надо сосредоточиться на развитии регионов. Более 30 лет все дороги в Латвии вели в далекую Ригу, но мы решили сделать это движение двухсторонним и приблизить столицу к восточной границе", - заявляют учредители партии, приглашая присоединиться и другие латгальские города.

Партия обязуется бороться за "выравнивание доходов населения нашей страны, так как Латвия не может развиваться разными темпами", и хочет "остановить отток населения из латвийских окраин, создавая в Латгалии центры науки и образования, которые привлекут молодежь, и обеспечит нормальные условия для местного бизнеса". Основатели уверены, что только так можно способствовать гармоничному развитию страны, в которой число жителей будет расти, "а не сократится до нуля".