Новая беда: в новых электропоездах обнаружили проблемы с окнами

По словам представителя компании «Pasažieru vilciens» Эдгара Бутанса, причина, возможно, кроется в утрате герметичности стеклопакетов, в которых межстекольное пространство заполняется специальным газом, не допускающим попадания воздуха. В Университете Латвии допускают, что это может быть вызвано дефектами при производстве или деформацией во время транспортировки.

Производитель уже начал замену окон по гарантии, заверив, что все дефектные стеклопакеты будут заменены к концу ноября.

Представитель компании «Pasažieru vilciens» Эдгар Бутанс подчеркивает, что запотевшие окна никак не влияют на безопасность поездки.