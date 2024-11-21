Носить просто некому: из-за спада рождаемости в Латвии закрывается производство детской одежды бренда Mini mode

Бренд просуществовал 22 года и был любим покупателями. Поэтому Лиепиня надеется, что ей удастся быстро распродать остатки по акционным ценам. Расставаться со своим детищем женщине очень жаль, но после серьезных размышлений она пришла к выводу, что другого пути нет.

"Я никогда не была из тех предпринимателей, которые критикуют правительство за неблагоприятные условия для бизнеса, обстоятельства или неудачи. Но то, на что я призываю обратить внимание, это действительно серьезная проблема в решении вопросов демографической ситуации – как поддержка уже существующих семей с детьми, так и программы поддержки для молодых семей, чтобы они чувствовали себя ценностью для государства. Нам нужно учитывать, что наши люди – это будущее нашего государства. Место пустым не останется – с уменьшением нашего числа придут другие. Вопрос в том, кто это будет, какие это будут люди и какой будет наша Латвия?", - размышляет она в интервью Kas Jauns.