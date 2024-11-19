Норвежский террорист Брейвик явился на суд с буквой Z на голове и плакатом со словами о поддержке России

Буква Z считается символом российского вторжения в Украину, однако норвежские СМИ, в том числе Dagbladet, отмечают, что точно не известно, что имел Брейвик в виду, выбривая ее на голове.

Прошение об условно-досрочном освобождении, которое рассматривает суд, Брейвик подал в июне 2024 года. Это уже не первая его попытка выйти из тюрьмы раньше срока. Предыдущее прошение Брейвика об УДО суд отклонил в феврале 2022 года. Тогда Брейвик также приносил на заседания суда плакат с националистическими лозунгами и вскидывал руку в нацистском приветствии.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем застрелил 77 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Более 150 человек тогда получили ранения. На суде Брейвик признался в совершенных преступлениях, но отказался раскаяться.