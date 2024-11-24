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Ночью мокрый снег резко перейдет в дождь; в понедельник в Латвии немного потеплеет

© LETA 24 ноября, 2024 16:21

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Ночью в Латвии ожидается мокрый снег, который резко перейдет в дождь, в отдельных районах образуется гололедица, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение ночи Латвию с запада пересечет теплый атмосферный фронт, поэтому небо затянет облаками, а они принесут с собой осадки - мокрый снег, переходящий в дождь. Местами на востоке во второй половине ночи ожидается сильная гололедица, дороги покроются льдом. Будет дуть южный и юго-восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, на побережье и в Видземе порывы достигнут 15-16 м/с. Минимальная температура ночью - от -2 до +2 градусов.

В Риге ночью будет облачно, с середины ночи ожидается дождь. Из-за осадков возможно обледенение. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер, при порывах до 15 м/с. Минимальная температура воздуха - от 0 до +1 градуса.

Днем в Латвии будет облачно, местами с прояснениями. С утра местами в восточных районах еще будет идти дождь, кое-где возможен ледяной дождь и гололедица. Будет дуть южный ветер, от умеренного до умеренно сильного, на побережье и местами в Видземе порывы достигнут 15 м/с. Максимальная температура воздуха - от +3 до +8 градусов.

В столице днем также облачно, временами с прояснениями, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный южный ветер, порывы достигнут 15 м/с. Воздух прогреется до +4-6 градусов.

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