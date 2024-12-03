Ночные заморозки: столбик термометра опустится ниже нуля

Начиная с северо-запада страны прекратятся дожди и снег, небо во многих местах прояснится. На автодорогах местами образуется гололед; самые плохие условия проезда утром ожидаются в Латгале и Селии. На юге Латгале может образоваться снежный покров.

День ожидается преимущественно пасмурный, более солнечная погода будет на севере страны. На юге Латвии местами пройдет снег. Максимальная температура воздуха составит -2... +2 градуса.

Будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, который постепенно сменится восточным ветром.

В Риге в среду ожидается сухая погода, сквозь облака выглянет солнце. Ветер - северо-восточный от слабого до умеренного, температура воздуха утром и днем составит 0...-2 градуса.