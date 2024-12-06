Ночная кража из универмага в Вецаки: как рижская милиция в 70-х вычислила гастарбайтера из Пскова

Экскурс в историю

Сейчас на этом месте выстроен жилой комплекс, но старожилы еще помнят, как ходили за покупками в двухэтажное кирпичное здание универмага. Здесь на первом этаже располагались продуктовые отделы, где товары отпускали продавщицы. А на втором этаже реализовывали промтовары - от тканей до игрушек. Даже зимой, когда пионерлагеря закрывались, дачники съезжали и поселок затихал, универмаг продолжал работать.

В ночное время здесь дежурил сторож. Именно он и стал свидетелем довольно-таки странной кражи. Тогда в Вецаки был свой участковый. Это сейчас ближайший участок Государственной полиции располагается на Саркандаугаве, а в 70-х годах у участкового был даже свой, как принято говорить в XXI веке, офис, находившийся на первом этаже двухэтажного дома на проспекте Вецаки.

Время было за полночь, когда старший лейтенант Оскар О. возвращался со службы домой. Дул сильный северо-западный ветер, на море начинался шторм.

Вдруг он услышал крик:

- Товарищ начальник! Обождите-е-е!

Это был Карл К., который всего несколько дней назад был принят на работу сторожем магазина.

Централизованной сигнализации тогда не было, а ценности в магазине надо было охранять. Этим и занимались ночные сторожа. С трудом отдышавшись, он рассказал, что где-то полчаса назад двое неизвестных подошли к универмагу. Один из них прижал Карла к стене и, угрожая железным ломом, заставил молчать. Второй в это время разбил оконное стекло и залез в торговый зал.

Участковый тут же побежал к магазину. Но злоумышленников уже не было. На стеклах, выпавших из разбитого окна, отчетливо виднелись пятна крови. Очевидно, что это порезался вор.

Оскар бросился к телефону-автомату, благо он находился поблизости, сразу же за будкой, где летом торговали мороженым. Вскоре на место происшествия прибыла опергруппа из Октябрьского РОВД.

Незамедлительно вызвали директора универмага и заведующую залом, благо они жили по соседству. С их помощью удалось установить, что неизвестные унесли ящик водки и несколько батонов докторской колбасы - по всей видимости, на закуску. Другие товары они не тронули и на второй этаж, где реализовывались куда более дорогостоящие вещи, не поднимались.

По словам торговцев, денег в кассе не было, так как вся выручка была вечером сдана инкассаторам. Так как кража произошла несколько часов назад, была ночь, электрички уже не ходили, поэтому вряд ли злоумышленники уехали из поселка, ведь личная машина в те времена была большой редкостью.

Поэтому было решено обойти поселок.

Большинство его домов представляли собой летние дачи, который запирались с окончанием сезона. И освещенные окна в домах могли стать верным знаком того, что, предварительно взломав двери, в них кутят грабители. Кроме того, во время ночного обхода надо было проверить всех подозрительных лиц, а это мог быть любой прохожий.

Где-то через 15 минут возвратилась одна из патрульных групп.

- Задержали на улице, - доложил старший сержант, указывая на неизвестного. - Сильно пьян, руки порезаны, одежда в крови.

Находившийся здесь же сторож воскликнул:

- Это он разбил стекло и залез в магазин! А душил меня другой.

Участковый узнал в задержанном жителя поселка К., который проживал в доме неподалеку от станции Вецдаугава. Он был трижды судим за кражи. Незамедлительно оперативники произвели на квартире подозреваемого обыск, но он никаких результатов не дал. Соседи же сказали, что К. вообще не появлялся дома со вчерашнего дня.

Заколдованный круг

На допросе задержанный вел себя довольно странно:

- Ничего не помню, - твердил он. - Где руку порезал - не знаю. Может быть, и в магазине.

Наконец, с большим трудом он вспомнил, что в тот вечер пьянствовал в одном доме у Володи, и назвал его адрес. В квартире сохранились следы попойки. Да и сам хозяин еле держался на ногах. Протрезвев, тот категорически отрицал свою причастность к преступлению. В то же время К. охотно признавал, что, будучи пьяным, мог ограбить магазин. Но свидетели показали, что в момент ограбления магазина он пьянствовал вместе с Володей. При этом парочка собутыльников вела себя достаточно шумно. В итоге следствие зашло в тупик.

Но участковый решил поискать преступников среди приезжих. Тогда в Вецаки работало несколько строительных бригад, занимавшихся ремонтом корпусов пионерлагерей. Так, в пионерлагере «Аэрик» работали шабашники, приехавшие из Пскова. Жили они здесь же. И Оскару удалось узнать, что один из рабочих — Василий - всю прошлую ночь где-то пьянствовал.

- Не его ли избили? - поинтересовался участковый.

- Да нет, не жаловался. Правда, утром он перевязывал себе руку, говорил, что где-то порезал.

Оскар направился в дом, где работал Василий вместе со своей бригадой. Беседуя то с одним, то с другим рабочим, участковый как бы между прочим поинтересовался у подозреваемого, что с его рукой. Тот без запинки ответил, что ломом вчера ушиб.

Его доставили в отделение милиции, и там сняли повязку. На руке Василия оказалось несколько глубоких порезов. Но свое участие в ограблении магазина задержанный упорно отрицал. Пригласили сторожа. Он заявил, что видел подозреваемого только утром, когда тот приходил в универмаг за покупками. В ограблении он не участвовал. Получался какой-то заколдованный круг.

Ложные показания сторожа

И все-таки Василию пришлось сознаться в содеянном. Крупная сумма денег, найденная у него, пустые бутылки из-под водки Krista dzidrais, обнаруженные в подсобке (а водка именно такой марки была похищена из магазина), порезы на руке и некоторые другие улики говорили не в его пользу.

Следы крови, оставленные на оконной раме, были идентичны по группе с кровью задержанного. А порезы на руке по расположении точь-в-точь совпадали с расположением осколков разбитого стекла.

После длительного запирательства Василий заявил, что в первый раз в жизни пошел на преступление, так как был пьян. И его добычей стали не только водка и колбаса. Злоумышленнику удалось найти 360 рублей - часть не сданной накануне выручки, которую заведующая залом хранила, как ей казалось, в неприступном для воров месте - в электрическом чайнике. Эти деньги нашли у подозреваемого в его вещмешке в общежитии, где он проживал.

А как же показания сторожа Карла? Выяснилось, что никто на него не нападал. Просто он ушел в один из домов погреться, а когда вернулся, то увидел разбитое окно. Боясь ответственности, стал давать ложные показания и выдумал всю историю о двоих нападавших, но лжесвидетельствование ему дорого обошлось.

Сторож тоже стал фигурантом уголовного дела. Но позже на суде он избежал реального лишения свободы. Он получил только условный срок. Зато Василия приговорили за кражу к двум годам лишения свободы. И пришлось гастарбайтеру из Пскова познакомиться с реалиями латвийской тюрьмы.

Александр ВАЛЬТЕР