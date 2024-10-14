Нобелевку по экономике получили ученые из США

Награду Аджемоглу, Джонсону и Робинсону присудили за исследование о том, как формируются институции и как они влияют на благосостояние.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024

Дарон Аджемоглу родился в армянской семье в Стамбуле, окончил Галатасарайский лицей, получил степень бакалавра в Йоркском университете, степень магистра и доктора в Лондонской школе экономики. Саймон Джонсон родился в британском городе Шеффилд, окончил Оксфорд, получил степень магистра в Манчестерском университете, а доктора - в Массачусетском технологическом институте (MIT). Джеймс Робинсон - британец, получивший степень бакалавра в Лондонской школе экономики и политических наук, магистра - в Уорикском университете, а доктора - в Йельском университете. В настоящее время Аджемоглу и Джонсон работают в MIT, а Робинсон - в Чикагском университете.

Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, помимо прочего, выступили соавторами известной книги "Почему одни страны богатые, а другие бедные" (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty").

В 2023 Нобелевскую премию по экономике вручили Клаудии Голдин за исследования положения женщин на рынке труда

Нобелевская премия по экономике в 2023 году была вручена американке Клаудии Голдин за исследования положения женщин на рынке труда. Голдин собрала данные более чем за 200 лет, представив полный отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении этого времени, проанализировав, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Ее исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда. Также Голдин показала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.

Лауреаты Нобелевской премии в других дисциплинах

В 2024 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за "открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов". Премии по физике за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей" удостоились Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады.

Нобелевку по химии вручили Дэвиду Бейкеру из США и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за изучение структур протеинов. Лауреатом премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, а премию мира присудили Японскому совету организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo.