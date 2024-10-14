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Нобелевку по экономике получили ученые из США

© Deutsche Welle 14 октября, 2024 13:30

Наука и технологии 0 комментариев

Twitter/X

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2024 году стали ученые из США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. О своем решении Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 14 октября, пишет "Дойче велле".

Награду Аджемоглу, Джонсону и Робинсону присудили за исследование о том, как формируются институции и как они влияют на благосостояние.

Дарон Аджемоглу родился в армянской семье в Стамбуле, окончил Галатасарайский лицей, получил степень бакалавра в Йоркском университете, степень магистра и доктора в Лондонской школе экономики. Саймон Джонсон родился в британском городе Шеффилд, окончил Оксфорд, получил степень магистра в Манчестерском университете, а доктора - в Массачусетском технологическом институте (MIT). Джеймс Робинсон - британец, получивший степень бакалавра в Лондонской школе экономики и политических наук, магистра - в Уорикском университете, а доктора - в Йельском университете. В настоящее время Аджемоглу и Джонсон работают в MIT, а Робинсон - в Чикагском университете.

Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, помимо прочего, выступили соавторами известной книги "Почему одни страны богатые, а другие бедные" (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty").

В 2023 Нобелевскую премию по экономике вручили Клаудии Голдин за исследования положения женщин на рынке труда

Нобелевская премия по экономике в 2023 году была вручена американке Клаудии Голдин за исследования положения женщин на рынке труда. Голдин собрала данные более чем за 200 лет, представив полный отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении этого времени, проанализировав, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Ее исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда. Также Голдин показала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.

Лауреаты Нобелевской премии в других дисциплинах

В 2024 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за "открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов". Премии по физике за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей" удостоились Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады.

Нобелевку по химии вручили Дэвиду Бейкеру из США и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за изучение структур протеинов. Лауреатом премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, а премию мира присудили Японскому совету организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo.

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