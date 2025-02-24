Но телефон не выронил! Водитель автобуса поделился фотографией уснувшего пассажира

По фото видно, что пассажир определенно был не особо трезвым. Но телефон он не выронил даже в такой позе!

Ранее Rīgas satiksme сообщало, что для борьбы с бомжами и нетрезвыми пассажирами, нужно чтобы остальные пассажира сигнализировали о них водителю или сразу в полицию:

"В таких случаях призываем как можно быстрее информировать водителя, который позаботится о том, чтобы сообщение было передано в полицию. Также можно сразу информировать полицию. Важно получить эту информацию, чтобы мы могли действовать", - заявили представители Rīgas satiksme.