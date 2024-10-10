Никуда не спешим: Чакша пообещала к ноябрю новые решения по укреплению госязыка

Предложение готовится в тематическом комитете под руководством премьер-министра Эвики Силини.

На заседании правительства премьер отметила, что очень важно, чтобы находящийся в подчинении министра юстиции Инесе Либини-Эгнере Центр государственного языка (ЦГЯ) следил за тем, как выполняются системные, поставленные политиками задачи.

Министр юстиции согласилась с премьер-министром, добавив, что центр выполняет функцию контроля за использованием госязыка, а также функцию вынесения наказаний. По ее мнению, эту функцию нужно использовать целесообразно и соразмерно, чтобы эффективно достичь цели по искоренению русского языка в системе образования и добиться единого подхода во всех школах, а также выполнения постановления Конституционного суда, согласно которому интеграция должна быть основана на повсеместном использовании латышского языке в общении и искоренении русского языка.

"Это моя сверхзадача, на что я многократно указывала, и сейчас буду действовать активнее, чтобы и ЦГЯ целесообразно использовал свой ресурс", - пообещала Либиня-Эгнере, добавив, что не так уж много должностных лиц, обеспечивающих контроль, но все они должны заниматься "дерусификацией Латвии, а не рассмотрением каких-то жалоб", которые нередко по сути приносят обществу мало пользы.

Чакша в этой связи добавила, что получила оскорбительные жалобы от самоуправлений в связи с работой ЦГЯ, когда тот проверял уровень владения латышским языком "носителей" языка, которые, по сути, являются латышами. "Это болезненно воспринято в школах", - отметила Чакша.

Она также указала, что в техникумах следовало бы организовать дуальное обучение, чтобы обеспечить освоение латышского языка.

Предполагается, что Министерство образования и науки (МОН) в сотрудничестве с другими компетентными министерствами и учреждениями до 15 ноября подготовит предложения по совершенствованию публичных услуг и институциональной системы с целью укрепления использования государственного языка, договорились в правительстве.

Это подчеркнуто и в проекте ответа комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, которая в марте обратилась в правительство. Комиссия призвала правительство обеспечить, чтобы отраслевые министерства в сотрудничестве с другими вовлеченными организациями дали оценку не только инициативе нового законопроекта, но и проблематике ситуации в целом, в том числе в контексте уже действующего нормативного регулирования.

В ответном письме в комиссию говорится, что правительство поддерживает укрепление роли государственного языка, в том числе учитывая установленное Конституцией и законом о государственном языке в отношении защиты и укрепления государственного языка.

В письме отмечено, что правительство обязуется реализовать все необходимые меры для обеспечения долгосрочности латышского языка как единственного конституционно установленного государственного языка, укрепления его использования во всех сферах деятельности общества и снижения дискриминации той части общества, которая владеет только государственным языком и официальными языками Европейского союза (ЕС).

Для достижения указанной цели начата и будет целенаправленно продолжаться работа по внедрению комплексных решений в сфере государственной языковой политики, говорится в письме.

Несмотря на то, что сейчас продолжаются как освоение населением государственного языка, так и проверки владения им с целью обеспечить возвращение людей на рынок труда, к тому же в исследовании Агентства латышского языка за 2023 год сделан вывод, что по сравнению с ситуацией пятилетней давности в формальной коммуникации использование латышского языка увеличилось, нынешние позиции латышского языка полностью не соответствуют статусу государственного, указано в письме.

По-прежнему часть общества в публичном общении латышский язык не использует или использует в недостаточном объеме.

Правительство понимает, что необходима смена понимания обществом важности латышского языка как государственного. Поэтому продолжается работа над изучением латышского языка и совершенствованием навыков владения им, а также над изменениями в нормативных актах с целью обеспечить, чтобы в публичной среде, в том числе при предоставлении услуг различного содержания и продаже товаров клиентам общение происходило на государственном языке, акцентировано в письме.