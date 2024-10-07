Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Понедельник, 07. Октября Завтра: Daumants, Druvvaldis

Нидерланды передали первую партию истребителей F-16 Украине

© BBC 7 октября, 2024 09:17

Важно 0 комментариев

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что украинские Вооруженные силы получили первые нидерландские истребители F-16.

Брекельманс, который в воскресенье находится с визитом в Украине, написал в соцсети Х (бывший твиттер), что «может впервые объявить о доставке в Украину первых нидерландских истребителей F-16».

Он не уточнил, какое именно число истребителей уже получили ВСУ, однако заявил, что «остальные из 24 самолетов будут поставлены в течение следующих месяцев».

«Это срочно необходимо. В Харькове я видел разрушения от российских авиаударов и постоянно слышал сигналы воздушной тревоги», — написал при этом Брекельманс.

Он также сообщил, что Нидерланды выделяют 400 млн евро на программу вооружения украинской армии современными дронами для наблюдения, защиты и атак. «Почти половина из них будет разрабатываться в Нидерландах», — пишет министр.

В конце июля британская газета Times сообщила со ссылкой на анонимные информированные источники, что ВСУ уже получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

По данным Times, в течение следующего года Украина должна получить около 20 истребителей F-16, в том числе — от Бельгии и Норвегии.

В конце августа в Украине разбился один из поставленных Западом F-16.

Это произошло всего через три недели после того, как первые самолеты американского производства прибыли в Украину. Тогда погиб известный украинский пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение на F-16.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Z-истерика? Латгалию разрисовали символами поддержки российской войны в Украине

Новости Латвии 10:52

Новости Латвии 0 комментариев

На минувшей неделе в Латгалии было зафиксировано несколько нанесенных на различные объекты букв "Z", символизирующих поддержку военных действий, развернутых Россией в Украине, свидетельствует информация Государственной полиции.

На минувшей неделе в Латгалии было зафиксировано несколько нанесенных на различные объекты букв "Z", символизирующих поддержку военных действий, развернутых Россией в Украине, свидетельствует информация Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Компании «группы ReRe» затягивают стройки, но это не мешает им получать новые многомиллионные контракты

Новости Латвии 10:37

Новости Латвии 0 комментариев

Государственное агентство обеспечения в минувшем месяце расторгло договор с "ReRe Būve", так и не сумев заставить предприятие ускорить темпы строительства, чтобы пожарные наконец переехали в новые депо. Тем временем проблемы с соблюдением сроков и способностью привлечь достаточно ресурсов имеются еще на ряде строительных объектов, по которым закупки выиграли предприятия АО "ReRe Grupa".

Государственное агентство обеспечения в минувшем месяце расторгло договор с "ReRe Būve", так и не сумев заставить предприятие ускорить темпы строительства, чтобы пожарные наконец переехали в новые депо. Тем временем проблемы с соблюдением сроков и способностью привлечь достаточно ресурсов имеются еще на ряде строительных объектов, по которым закупки выиграли предприятия АО "ReRe Grupa".

Читать

Кирсис о «Прогрессивных»: они бросили власть нам под ноги и удрали — «Неаткарига»

Латышские СМИ 10:30

Латышские СМИ 0 комментариев

О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.

О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.

Читать

Чем больше трудовой стаж, тем выше налоги: где справедливость?

Важно 10:20

Важно 0 комментариев

На этой неделе пенсионеры начинают получать индексированные пенсии, и в этом году при индексации пенсий по старости применяются различные индексы, зависящие от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более высокий индекс будет применяться и человек может рассчитывать на более значительное повышение пенсии по старости.

На этой неделе пенсионеры начинают получать индексированные пенсии, и в этом году при индексации пенсий по старости применяются различные индексы, зависящие от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более высокий индекс будет применяться и человек может рассчитывать на более значительное повышение пенсии по старости.

Читать

Кто покупает недвижимость в приграничных с Россией городах Балтии — и есть ли такие?

Важно 10:05

Важно 0 комментариев

"Почему в эстонской Нарве на границе с Россией, многие люди стараются продать квартиры, а в литовском Висагинасе, наоборот, нет отбоя от покупателей: Линии обороны на границе с Россией и колючая проволока вселяют уверенность в безопасности или, наоборот, пугают людей? Что происходит на рынке недвижимости, насколько цены на жилье в приграничных регионах отражают реальность и почему в приграничных районах Латвии не строятся новые дома? - задался вопросом обозреватель "Неаткариги" Марис Краутманис.

"Почему в эстонской Нарве на границе с Россией, многие люди стараются продать квартиры, а в литовском Висагинасе, наоборот, нет отбоя от покупателей: Линии обороны на границе с Россией и колючая проволока вселяют уверенность в безопасности или, наоборот, пугают людей? Что происходит на рынке недвижимости, насколько цены на жилье в приграничных регионах отражают реальность и почему в приграничных районах Латвии не строятся новые дома? - задался вопросом обозреватель "Неаткариги" Марис Краутманис.

Читать

Нечистая сила? Рижанин в шоке от увиденного на кладбище

Важно 10:01

Важно 0 комментариев

Посещая место упокоения родственников на Саркандаугавском кладбище, рижанин Алдис был удивлен зрелищем, открывшимся перед его глазами - у могил остались различные продукты питания, среди которых свежая свинина, водка, сигареты и даже деньги. Есть подозрения по поводу проведения ритуала, сообщает tautaruna со ссылкой на "Без Табу".

Посещая место упокоения родственников на Саркандаугавском кладбище, рижанин Алдис был удивлен зрелищем, открывшимся перед его глазами - у могил остались различные продукты питания, среди которых свежая свинина, водка, сигареты и даже деньги. Есть подозрения по поводу проведения ритуала, сообщает tautaruna со ссылкой на "Без Табу".

Читать

«Осторожно с грибами»: в Сейме лоббируют поправки, которые «увеличат вдвое» латвийскую экономику

Латышские СМИ 09:57

Латышские СМИ 0 комментариев

Рекламы, загонявшие многих людей в долговое рабство до 2018 года, сегодня стали историей, которая повторяется. Тогда правительство приняло решение запретить рекламу быстрых кредитов с неадекватно высокими процентами, побуждавшую брать займы для того, чтобы отпраздновать день рождения, купить новогодние подарки и другие вещи, без которых можно обойтись, пишет Tautaruna.nra.lv.

Рекламы, загонявшие многих людей в долговое рабство до 2018 года, сегодня стали историей, которая повторяется. Тогда правительство приняло решение запретить рекламу быстрых кредитов с неадекватно высокими процентами, побуждавшую брать займы для того, чтобы отпраздновать день рождения, купить новогодние подарки и другие вещи, без которых можно обойтись, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать