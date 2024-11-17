Ничего себе покатался на трамвае одну остановку: лиепайчанин заплатил за поездку 55 евро

"На трамвае езжу редко, и заранее билет не был куплен. При сканировании кода на экране телефона появилось сообщение, что надо заплатить один евро. Я быстро ввел все данные, но что-то не сработало до конца и билет я не купил. Поэтому на следующей остановке вышел", - рассказал незадачливый пассажир.

Лиепайчанин забыл о случившемся до того момента, когда выяснилось, что с его банковского счета сняты 55 евро - 1 евро и еще два платежа по 27 евро каждый.

Тогда только он понял, что код с плаката привел на сайт мошенников.

"Получается, что за этот один евро я приобрел какой-то абонемент в какой-то мистической фирме на Кипре и каждый месяц за это у меня снимают со счета 27 евро. Я сразу же заблокировал банковский счет и платежную карту", - рассказывает жертва обмана.

Заместитель директора Liepājas sabiedriskais transports Том Малкевич заявляет, что до сих пор никто не сообщал о фальшивых кодах на информационных плакатах, размещенных в городском общественном транспорте.

"Вместе с пассажирскими перевозчиками обязательно проверим все плакаты, не переклеены ли там коды", - сказал он, напомнив, что в общественном транспорте ведется видеонаблюдение.

Оригинальный код на плакате приводит на сайт liepajastransports.lv.

Организация по предотвращению киберинцидентов Cert.lv призывает латвийцев при сканировании кодов быть очень внимательными и особенно присматриваться к названию сайта, куда перенаправляет такой код.