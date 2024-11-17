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Ничего себе покатался на трамвае одну остановку: лиепайчанин заплатил за поездку 55 евро

tv3.lv 17 ноября, 2024 18:06

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Попытка приобрести в лиепайском трамвае э-билет для одного пассажира завершилась убытком на полсотню евро. Для оплаты билета он отсканировал в трамвае QR-код, указанный на плакате с информацией позади водительской кабины, а неделю спустя обнаружил, что попался в лапы к мошенникам, сообщает программа Degpunktā со ссылкой на портал liepajniekiem.lv.

"На трамвае езжу редко, и заранее билет не был куплен. При сканировании кода на экране телефона появилось сообщение, что надо заплатить один евро. Я быстро ввел все данные, но что-то не сработало до конца и билет я не купил. Поэтому на следующей остановке вышел", - рассказал незадачливый пассажир.

Лиепайчанин забыл о случившемся до того момента, когда выяснилось, что с его банковского счета сняты 55 евро - 1 евро и еще два платежа по 27 евро каждый.

Тогда только он понял, что код с плаката привел на сайт мошенников.

"Получается, что за этот один евро я приобрел какой-то абонемент в какой-то мистической фирме на Кипре и каждый месяц за это у меня снимают со счета 27 евро. Я сразу же заблокировал банковский счет и платежную карту", - рассказывает жертва обмана.

Заместитель директора Liepājas sabiedriskais transports Том Малкевич заявляет, что до сих пор никто не сообщал о фальшивых кодах на информационных плакатах, размещенных в городском общественном транспорте.

"Вместе с пассажирскими перевозчиками обязательно проверим все плакаты, не переклеены ли там коды", - сказал он, напомнив, что в общественном транспорте ведется видеонаблюдение.

Оригинальный код на плакате приводит на сайт liepajastransports.lv.

Организация по предотвращению киберинцидентов Cert.lv призывает латвийцев при сканировании кодов быть очень внимательными и особенно присматриваться к названию сайта, куда перенаправляет такой код.

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