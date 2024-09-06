Ничего не напоминает? Таллинский русский музей больше не «русский»

Филиал Таллинского городского музея недалеко от посольства России, известный как Таллинский русский музей, переименован. В дальнейшем этот музей будет называться Музеем народов Таллина. Об этом сказано на сайте культурного учреждения.

«Начиная с Дней национальных культур (14-24 сентября), фестиваля улицы Пикк (15 сентября) и связанной с ним исторической выставки, бывший Таллинский русский музей будет работать под названием Музей народов Таллина», - гласит сообщение.