В Латвии русский язык — фантастический бонус: за что Ланга взъелась на латышку из России

Она признала, что у нее двойное гражданство, но больше ей хочется верить, что она латвийка, потому что очень любит Латвию. Но признание в любви не устроило Лиану Ланга и ее сторонников. Ланга гневается:

Что говорит эта российская журналистка Илга Плата? Что «В Латвии знание русского языка - это фантастический БОНУС!». Будучи сама латышкой по происхождению, она продолжает говорить по-русски и до сих пор не выучила латышский на хорошем уровне. И прекрасно себя чувствует! В LV достаточно сказать «Лабдиен»! Потом можно говорить по-русски! Такой бонус! Друзья! #SpeakLatviski с русскими - только на латышском! Иначе Латвия из Руссо-Латвии превратится в провинцию России. Никаких скидок для репатриантов и прочих русских! Не говорите им ни слова по-русски! Пусть чувствуют дискомфорт!