Ни капли после 18:00 в выходной день: новые запреты на продажу алкоголя скоро рассмотрят в Сейме

Количество потребляемого алкоголя в Латвии является самым высоким среди стран Европейского Союза, отмечают авторы законопроекта. Предложенные изменения в законе предусматривают ограничение рекламы и продажи алкогольных напитков. В частности, новые поправки ограничивают время, когда алкогольные напитки можно приобрести в розничной торговле, в том числе на сайтах и в мобильных приложениях.
Планируется, что с понедельника по субботу алкоголь можно будет приобрести с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям – с 10.00 до 18.00. Планируется, что эти поправки вступят в силу 1 августа следующего года.
В целях ограничения влияния импульсивных покупок алкогольная продукция, приобретенная на сайте или в мобильном приложении, будет доставлена покупателю не ранее, чем через шесть часов после заказа. Также поправки предусматривают запрет на такие меры стимулирования продаж, которые предлагают купить сразу несколько единиц алкогольной продукции по более низкой цене, а также скидки на алкогольную продукцию в рамках программы лояльности.
В новой редакции закона предлагается также определить, что реклама будет запрещена в печатных изданиях, рекламных буклетах, в кинотеатрах, на сайтах и в Интернете, с использованием почтовых (в том числе электронной почты) услуг, а также в торговых местах, где реализуется алкогольная продукция.
Торговые места должны будут вывесить заметный знак, предупреждающий о том, что употребление алкогольных напитков имеет негативные последствия для здоровья, что их нельзя продавать несовершеннолетним, а также о том, что несовершеннолетние не должны покупать, употреблять или обладать алкогольной продукцией.
Также планируется ввести запрет на бесплатное предложение алкогольной продукции в местах торговли и оказания услуг, например, в салонах красоты, парикмахерских и в свадебных салонах. Законопроектом также предусмотрено установить, что будет запрещена продажа алкогольных напитков в местах организации азартных игр.
Сейм должен принять решение по поправкам в окончательном чтении.