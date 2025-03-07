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Невозможно каждый сантиметр защитить дорогими ракетами: посол Латвии в НАТО

© LETA 7 марта, 2025 11:42

Новости Латвии

 К перспективам президента США Дональда Трампа достичь мира между Украиной и Россией следует относиться с осторожностью, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По его мнению, общие утверждения о том, что НАТО утратила свою дееспособность, - это глупости. Несмотря на то, что в мире одновременно происходит множество событий, которые вызывают множество вопросов, НАТО остается важнейшей площадкой для обсуждения вопросов безопасности на трансатлантическом пространстве. "В настоящее время нет оснований для драматической оценки, хотя на повестке дня много сложных вопросов, требующих дипломатических усилий", - сказал Риекстиньш.

Он отметил, что заявления новой администрации США не остались незамеченными, поскольку она ожидает увеличения инвестиций в безопасность со стороны европейских стран. Страны Балтии - одни из тех, кто вкладывает значительные средства в свою оборону. Для европейских стран важно укреплять свою оборону, но в дискуссиях о единой европейской армии важно не дублировать то, что уже создано в рамках НАТО.

"Я думаю, мы не поддерживаем идею создания двух параллельных институтов, потому что это было бы ненужной тратой ресурсов и нерационально", - считает посол.

Повышение потенциала противовоздушной обороны - не менее важный и сложный вопрос для всех стран, потому что проблема в том, что каждый квадратный сантиметр не может быть покрыт дорогими ракетами. Поэтому необходимо работать над списком приоритетных оборонных объектов, расширяя наши оборонные возможности, отметил Риекстиньш. Латвия приняла правильные решения, заключив договоры на поставку систем противовоздушной обороны, чтобы улучшить свои возможности.

Оценивая действия Трампа в связи с российско-украинской войной, Риекстиньш сказал, что Трамп пытается выполнить свои предвыборные обещания, в том числе о прекращении войны, усадив Украину и Россию за стол переговоров. "Удастся ли Трампу это сделать, будет зависеть от событий в ближайшие несколько недель. Лично я считаю, что к этому следует относиться с изрядной долей осторожности, поскольку с российской стороны нет готовности прекратить агрессию", - сказал Риекстиньш.

Он скептически оценивает нынешние шансы Украины на вступление в НАТО, поскольку в настоящее время среди стран-членов Альянса нет консенсуса по поводу такого решения. "То, как это будет развиваться в будущем, во многом зависит от того, как прекратится агрессия и каким может быть урегулирование конфликта", - оценил Риекстиньш.
 

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