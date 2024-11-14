Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs

Неужели в Латвии самый дорогой белый хлеб в мире? Результаты сравнения цен

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 15:22

Важно 0 комментариев

LETA

На портале la.lv появилась новая серия исследований, на этот раз посвященная сравнению латвийских цен с мировыми. И первым объектом анализа стала стоимость белого хлеба.

Для удобства цены в национальных валютах перевели в евро.

В Латвии средняя цена на 500 граммовый батон белого хлеба составляет сейчас 1,41 евро.

И из 97 стан мира, с которыми la.lv сравнила цены, наша страна находится на 36 позиции по величине стоимости этого продукта. Самый дорогой белый хлеб в Швейцарии - 3,47 евро (500 г). За ним следует США, где средняя цены батона составляет – 3,33 евро (500 г), на третьем месте Дания – 2,95 евро (500 г).

Если мы сравним ситуацию с нашими соседями, то в Литве белый хлеб дороже чем у нас. Она в ТОПе находится на 33 месте со стоимость в 1, 51 евро за батон. А эстонцы на 52-ой позиции со стоимостью в 1,18 евро, то есть у них хлеб дешевле, чем у нас.

Как свидетельствуют данные Центрального статистического управления, на сентябрь 2024 года средняя рыночная цена 1 кг белого хлеба составляла 2,95 евро, а уже в октябре – 3,16 евро.

Пять лет назад, в 2019 году, кг белого хлеба в Латвии стоил почти на один евро дешевле, чем сейчас. Его цена тогда составляла 1,86 евро за кг, а уже в октябре – 1, 91 за кг.

la.lv
la.lv
la.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 54 реакций
Комментарии (0) 54 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

The Times: Украина может создать простейшую атомную бомбу

Мир 15:48

Мир 0 комментариев

МИД Украины опровергает сообщение The Times о планах Киева создать атомную бомбу с использованием плутония из отработанного топлива в реакторах АЭС, пишет Deutsche Welle.

МИД Украины опровергает сообщение The Times о планах Киева создать атомную бомбу с использованием плутония из отработанного топлива в реакторах АЭС, пишет Deutsche Welle.

Читать
Загрузка

Из-под кнута и ежеминутных окриков Кирсиса: памятник Барклаю наконец перевезут в Юрмалу

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

В Риге в ночь на 31 октября в обстановке строгой секретности был демонтирован памятник полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада. По условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

В Риге в ночь на 31 октября в обстановке строгой секретности был демонтирован памятник полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада. По условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

Читать

«У них и так ничего нет»: омбудсмен об урезании помощи беднякам

Мнения 15:25

Мнения 0 комментариев

Экономить на беднейших слоях населения непозволительно, подчеркнул юрист Юрис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".

Экономить на беднейших слоях населения непозволительно, подчеркнул юрист Юрис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".

Читать

Осторожно, лед на дорогах! В ночь на пятницу ударят морозы

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Вечером в четверг и в ночь на пятницу местами в Латвии обледенеют автомобильные дороги, наибольший риск будет в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу местами в Латвии обледенеют автомобильные дороги, наибольший риск будет в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Читать

Если новые поезда в мороз встанут, запустим старые: в Pasažieru vilciens нашли выход

Новости Латвии 15:14

Новости Латвии 0 комментариев

Для обеспечения непрерывности пассажирских перевозок укомплектован резерв из 13 старых электропоездов, сообщил в четверг журналистам председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

Для обеспечения непрерывности пассажирских перевозок укомплектован резерв из 13 старых электропоездов, сообщил в четверг журналистам председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

Читать

Это не мы, это он сам: в Бауске инвалида поселили в аварийный дом?

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать