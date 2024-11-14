Неужели в Латвии самый дорогой белый хлеб в мире? Результаты сравнения цен

Для удобства цены в национальных валютах перевели в евро.

В Латвии средняя цена на 500 граммовый батон белого хлеба составляет сейчас 1,41 евро.

И из 97 стан мира, с которыми la.lv сравнила цены, наша страна находится на 36 позиции по величине стоимости этого продукта. Самый дорогой белый хлеб в Швейцарии - 3,47 евро (500 г). За ним следует США, где средняя цены батона составляет – 3,33 евро (500 г), на третьем месте Дания – 2,95 евро (500 г).

Если мы сравним ситуацию с нашими соседями, то в Литве белый хлеб дороже чем у нас. Она в ТОПе находится на 33 месте со стоимость в 1, 51 евро за батон. А эстонцы на 52-ой позиции со стоимостью в 1,18 евро, то есть у них хлеб дешевле, чем у нас.

Как свидетельствуют данные Центрального статистического управления, на сентябрь 2024 года средняя рыночная цена 1 кг белого хлеба составляла 2,95 евро, а уже в октябре – 3,16 евро.

Пять лет назад, в 2019 году, кг белого хлеба в Латвии стоил почти на один евро дешевле, чем сейчас. Его цена тогда составляла 1,86 евро за кг, а уже в октябре – 1, 91 за кг.