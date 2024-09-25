Неужели на салют? Рижская дума выделила дополнительный бюджет на ноябрьские праздники

"Северорижскому культурному объединению" на реализацию культурной программы по случаю государственных праздников в общей сложности необходимо 270 784 евро. Из них 160 000 евро предусмотрены на мероприятие на площади Бривибас, организованные муниципальными учреждениями мероприятия, а также частично на покрытие расходов на мероприятие "Pār Daugavu sasaucoties" в парке Узварас, посвященное Дню Лачплесиса.

В четверг, 26 ноября, комитет образования, культуры и спорта Рижской думы планирует принять соответствующее решение о выделении дополнительных 110 000 евро на проведение торжественных мероприятий.