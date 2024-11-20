Неудавшийся теракт в Шауляе — малая часть картины: эксперт по нацбезопасности

"Эти события реальны. С другой стороны, у нас есть противник, у которого есть возможности планирования, у которого есть ресурсы, который может действовать глобально, а то, что связано с континентальной Европой, действительно широко, и он предусмотрел цели в Литве", - сказал Будрис телеканалу LRT во вторник.

По его словам, этот инцидент - лишь малая часть общей картины.

"Публично объявленные неудавшиеся и некоторые успешные операции - это лишь часть общей картины того, что сейчас происходит, по крайней мере, в Европе, и Литва - одна из таких стран", - сказал советник президента.

По словам Будриса, подобные атаки обычно направлены на важные для России объекты и места, которые могут вызвать резонанс в обществе.

"Из того, что мы видели в последнее время, это значимые для нас объекты, объекты исторической памяти. Те места, которые могут вызвать резонанс в обществе, ощущение террора, например, места массового скопления людей, торговые сети", - сказал советник.

Говоря о поврежденном в Балтийском море телекоммуникационном кабеле, соединявшем Швецию и Литву, Будрис подчеркнул, что подобные случаи лишь доказывают необходимость усиления разведывательных возможностей на Балтийском море.

"Сейчас очевиден вывод, что мы должны иметь более эффективные возможности разведки и наблюдения в Балтийском море, чтобы быстрее реагировать на то, что там происходит, кто в это время там движется, какие корабли там находятся. Мы знаем, что теневой флот-призрак России постоянно находится в движении и незаконно перевозит различные грузы. Нам необходимо иметь больше контроля в нашем море", - заявил советник президента.

Во вторник стало известно, что правоохранительные органы арестовали двух граждан Испании, подозреваемых в попытке в сентябре совершить теракт в Шяуляе с целью поджога зданий компании. По данному инциденту было начато и продолжает проводиться досудебное расследование.

О том, что в Балтийском море поврежден телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Литву, сообщалось в воскресенье.