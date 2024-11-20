Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina

Неудавшийся теракт в Шауляе — малая часть картины: эксперт по нацбезопасности

© LETA 20 ноября, 2024 17:10

Мир

Деятельность граждан Испании, пытавшихся осуществить в сентябре в Шяуляе террористический акт, является провокацией враждебной Литве страны, заявил советник президента Литвы Гитанаса Науседы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

"Эти события реальны. С другой стороны, у нас есть противник, у которого есть возможности планирования, у которого есть ресурсы, который может действовать глобально, а то, что связано с континентальной Европой, действительно широко, и он предусмотрел цели в Литве", - сказал Будрис телеканалу LRT во вторник.

По его словам, этот инцидент - лишь малая часть общей картины.

"Публично объявленные неудавшиеся и некоторые успешные операции - это лишь часть общей картины того, что сейчас происходит, по крайней мере, в Европе, и Литва - одна из таких стран", - сказал советник президента.

По словам Будриса, подобные атаки обычно направлены на важные для России объекты и места, которые могут вызвать резонанс в обществе.

"Из того, что мы видели в последнее время, это значимые для нас объекты, объекты исторической памяти. Те места, которые могут вызвать резонанс в обществе, ощущение террора, например, места массового скопления людей, торговые сети", - сказал советник.

Говоря о поврежденном в Балтийском море телекоммуникационном кабеле, соединявшем Швецию и Литву, Будрис подчеркнул, что подобные случаи лишь доказывают необходимость усиления разведывательных возможностей на Балтийском море.

"Сейчас очевиден вывод, что мы должны иметь более эффективные возможности разведки и наблюдения в Балтийском море, чтобы быстрее реагировать на то, что там происходит, кто в это время там движется, какие корабли там находятся. Мы знаем, что теневой флот-призрак России постоянно находится в движении и незаконно перевозит различные грузы. Нам необходимо иметь больше контроля в нашем море", - заявил советник президента.

Во вторник стало известно, что правоохранительные органы арестовали двух граждан Испании, подозреваемых в попытке в сентябре совершить теракт в Шяуляе с целью поджога зданий компании. По данному инциденту было начато и продолжает проводиться досудебное расследование.

О том, что в Балтийском море поврежден телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Литву, сообщалось в воскресенье.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии растет заболеваемость ковидом, грипп в пассиве

Новости Латвии 18:54

Новости Латвии 0 комментариев

На прошедшей неделе распространение гриппа в Латвии оставалось низким, однако число заразившихся Covid-19 несколько выросло - в больницы поступило 54 новых пациента, пять пациентов умерли, свидетельствуют данные Центра болезней. Профилактика и контроль (SPKC).

На прошедшей неделе распространение гриппа в Латвии оставалось низким, однако число заразившихся Covid-19 несколько выросло - в больницы поступило 54 новых пациента, пять пациентов умерли, свидетельствуют данные Центра болезней. Профилактика и контроль (SPKC).

Читать
Загрузка

Мужик заманивал девочку в машину: ЧП в Ильгюциемсе

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Тревожной информацией поделилась в группе Ильгюциемс Фейсбука одна из пользовательниц. Она рассказала о случае с её 10-летней дочерью. Поинтересовалась, кто ещё сталкивался с подобным...

Тревожной информацией поделилась в группе Ильгюциемс Фейсбука одна из пользовательниц. Она рассказала о случае с её 10-летней дочерью. Поинтересовалась, кто ещё сталкивался с подобным...

Читать

Снег, гололед и сильный ветер: погода в четверг

Новости Латвии 18:30

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг небо временами будет проясняться, во многих регионах ожидаются осадки, в основном в виде кратковременного снега, прогнозируют синоптики.

В четверг небо временами будет проясняться, во многих регионах ожидаются осадки, в основном в виде кратковременного снега, прогнозируют синоптики.

Читать

Агрессивные маневры на мосту? Электричка ViVi обгоняет грузовой поезд по встречным рельсам (ВИДЕО)

Для настроения 18:22

Для настроения 0 комментариев

Сложно представить, что бы поезда, которые двигаются по рельсам, могли обгонять друг друга как машины на шоссе. Особенно по путям встречного движения. Тем не менее, очевидцы делятся фактом, что такое возможно и недавно произошло на железнодорожном мосту в Риге.

Сложно представить, что бы поезда, которые двигаются по рельсам, могли обгонять друг друга как машины на шоссе. Особенно по путям встречного движения. Тем не менее, очевидцы делятся фактом, что такое возможно и недавно произошло на железнодорожном мосту в Риге.

Читать

Пропавшие 33 минуты. Как спецслужбы искали «Боширова и Петрова» после отравления в Солсбери

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Британские власти раскрыли новые подробности о поисках российских подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей «Новичком» в июле 2018 года. На слушаниях по делу о смерти жительницы Солсбери Дон Стерджесс, которая, вероятно, стала случайной жертвой отравления, выступал глава отдела полиции Лондона по борьбе с терроризмом Доминик Мерфи.

Британские власти раскрыли новые подробности о поисках российских подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей «Новичком» в июле 2018 года. На слушаниях по делу о смерти жительницы Солсбери Дон Стерджесс, которая, вероятно, стала случайной жертвой отравления, выступал глава отдела полиции Лондона по борьбе с терроризмом Доминик Мерфи.

Читать

Хаматова: в Риге нас выгнали из Национального театра из-за того, что мы играем по-русски (ВИДЕО)

Важно 17:51

Важно 0 комментариев

Чулпан Хаматова дала интервью программе Votvot, в котором рассказала о своей жизни в Латвии. Как есть - "это честно...Вот так к нам относятся..." 

Чулпан Хаматова дала интервью программе Votvot, в котором рассказала о своей жизни в Латвии. Как есть - "это честно...Вот так к нам относятся..." 

Читать

Не лучше ли было взять латвийского дизайнера в данной геополитической ситуации? Александр Васильев о предложении ЛНО

История и культура 17:45

История и культура 0 комментариев

Историк моды Александр Васильев дал интервью литовскому порталу Delfi, в котором, среди прочего, рассказал, что работает на восстановлением оформления к балету "Щелкунчик" на сцене Рижской национальной оперы. 

Историк моды Александр Васильев дал интервью литовскому порталу Delfi, в котором, среди прочего, рассказал, что работает на восстановлением оформления к балету "Щелкунчик" на сцене Рижской национальной оперы. 

Читать