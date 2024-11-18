Нет ничего плохого в том, чтобы напоминать друг другу — будь достоин своей страны! Журналист о бытовом патриотизме

«Патриотизм – это образ жизни! Мы не спорим о том, чем мы дышим. Нормальные граждане Латвии чувствуют, что это их страна, это их жизнь и будни со всеми плюсами и минусами", - рассуждает Блодонс.

Он поделился историей из своей практики поднятия патриотизма на отдельно взятой улице, где живет сам:

«У меня есть соседи в Сигулде, очень хорошие люди. Когда я туда переехал, каждый праздник я оглядывался вокруг, чтобы посмотреть, поднят ли этот флаг? Однажды утром смотрю, соседи не повесили флаг... Тогда я, как самый умный, с покрасневшим от инея носом, пошёл в магазин, купил флаг и его держатель, пошёл к ним, отдал флаг и сказал: вы такие классные люди, нам нужен этот флаг! Это так красиво и вообще! Ну вот, все в порядке. Потом как раз в этом году настал день Лачплесиса, уже стемнело, я пришел с работы, включил телевизор, заварил чай, и тут зазвонил телефон... Звонила соседка! Ну, Арнис, где твой флаг?».

«Вот в чем дело, во взаимодействии между поколениями, между людьми, живущими бок о бок, в том, что мы с радостью осознаем, что мы едины, мы живем бок о бок, мы - часть целого! И мы показываем это в такие моменты. И нет ничего предосудительного, если мы временами напомним друг другу - будь патриотом, будь достоин этой страны, будь представителем этой страны! На следующий день я проезжал по этой улице и специально посмотрел, сколько флагов висит, и с грустью констатировал, что даже в таком ярко выраженном латышском городе, как Сигулда, я насчитал три флага... Возможно, это потому, что все заняты повседневными заботами. В моем понимании патриотизм состоит в том, чтобы поддерживать друг друга, напоминать друг другу и поступать лучше. Я также хочу сказать спасибо за то, что вы напомнили мне, что мой флаг не был поднят», - сказал Блодонс в беседе о патриотизме.