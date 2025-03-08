Нервным не смотреть, кулинарию Rimi превратили в свиное корыто: а так можно было?

Интересно, заметили ли это пиршество работники магазина и убрали ли остатки трапезы? И можно ли так делать в Rimi впредь?
@gjunterriterr
♬ Салатэс - Eugene Star
В тик-токе выложили видео, на котором девушка, которая, вероятно, находится в неадеквате, поедает блюда прямо из лотков с пищей в кулинарии супермаркета Rimi. Апофеоз этого не аппетитного зрелища - проголодавшаяся сплевывает то, что ей пришлось не по нраву обратно в лоток.
Интересно, заметили ли это пиршество работники магазина и убрали ли остатки трапезы? И можно ли так делать в Rimi впредь?
@gjunterriterr
♬ Салатэс - Eugene Star
Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.
Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.
С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.
С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.
Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.
Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.
Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.
Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.
Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.
Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.
Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.
Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.
В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.
В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.