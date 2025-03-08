Нервным не смотреть, кулинарию Rimi превратили в свиное корыто: а так можно было?

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.